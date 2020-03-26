Берлін і Лондон запропонували G7 кроки для подолання коронакризи

Німеччина та Великобританія висунули низку ініціатив колегам по Великій Сімці щодо подолання пандемії коронавірусу та наслідків викликаної нею економічної кризи.

Про це йшлося 25 березня на відеоконференції міністрів закордонних справ G7, розповів один з її учасників, німецький міністр Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В умовах глобальної надзвичайної ситуації G7 має вирішальне значення. Зокрема, економічно найсильніші країни повинні діяти солідарно та відповідально в ці дні та мислити ширше за своїх власних інтересів. Разом з моїм британським колегою Домініком Раабом ми подали пропозиції щодо того, як G7 може сприяти подоланню кризи", - заявив Маас.

G7 має боротися з негайними наслідками коронавірусу для здоров'я людей та стримувати його розповсюдження шляхом міжнародній співпраці в галузі розробки та постачання ліків та вакцин. Економічно найбільш розвинуті країни мають допомогти впоратися з ситуацію найбіднішим державам світу.

Водночас слід враховувати драматичні економічні наслідки пандемії, особливо для світових виробничих та постачальницьких ланцюгів, сформулювати спільну міжнародну відповідь для захисту глобальної торгівлі, заснованої на правилах.

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У сфері зовнішньої політики та політики безпеки потрібна система раннього попередження про критичні події в усьому світі внаслідок COVID-19. Держави G7 повинні подумати заздалегідь про створення "стабілізаційних елементів для нестабільних держав".

Що стосується процедури, учасники відеонаради погодилися, що ключові основи скоординованої реакції G7 на кризу мають бути узгоджені на основі німецько-британських пропозицій.

Міністри також обмінялися думками щодо міжнародних конфліктів та криз, зокрема, ситуації в Лівії, Сирії та Афганістані.