Маас назвав чудовою координацію між Берліном і Києвом з евакуації громадян

Україна та Німеччина надзвичайно добре скоординували свою роботу зі взаємної евакуації громадян під часи кризи, спричиненої пандемією.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас після відео-перемовин з українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна та Німеччина, з моєї точки зору, змогли чудово разом вирішити проблему, принаймні що стосується громадян своїх двох держав», - сказав Маас.

Він висловив подяку українській стороні за підтримку в поверненні німців з України під час операції з повернення нею власних громадян повітряним шляхом. Німці поверталися українськими літаками, які були направлені в німецькі міста з метою забрати додому співвітчизників.

ФРН зі свого боку, запевнив міністр, «буде піклуватися про кожного українського громадянина та підтримувати його, коли той захоче повернутися додому».

Керівники зовнішньополітичний відомств надали великої уваги проблемі коронавірусу під час своїх перших переговорів, які прийшлося провести у віртуальному режимі. Вони погодилися, що разом з необхідними національними заходами, яких вживають всі країни, ще більше ніж раніше потрібна міжнародна кооперація, оскільки пандемія є глобальним викликом, з яким не можна впоратися виключно маневруванням з національними відповідями.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.