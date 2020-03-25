Принц Чарльз заразився Covid-19, у його дружини тест негативний

У Принца Чарльза, сина королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, діагностували коронавірус Covid-19.

Про це заявили у вестмінстерській резиденції членів британської королівської сім'ї Кларенс-гаус, повідомляє Sky News.

"Принц Уельський здав позитивний тест на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у нього проявилися легкі симптоми, але він при цьому почувався достатньо добре, аби протягом останніх кількох днів працювати з дому.

У його дружини Камілли, герцогині Корнуольської, яка також здала тест, коронавірусної інфекції не виявлено. Вона перебуває на самоізоляції у Шотландії.

Тести проводилися в Абердінширі.

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«Наразі неможливо встановити, від кого принц заразився коронавірусом, оскільки протягом останніх тижнів він брав участь у великій кількості заходів у зв'язку зі своєю публічністю», — зазначили у Кларенс-гаусі.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.