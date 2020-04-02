Всеволод Ченцов, Посол України в Нідерландах

Коронавірус став викликом для цілого світу. З кожним днем число хворих наближається до мільйона, а протягом лише останнього тижня кількість летальних випадків у світі збільшилася більш ніж удвічі. Люди панікують, бояться. І перше місце, куди біжать у чужій країні – посольство. Вони питають, як повернутися додому, в Україну? Де зробити тест на COVID-19? Що робити, якщо захворів? Часом дипломатам доводиться перетворюватися на психологів. Про перші тижні карантину в Нідерландах, евакуацію, тести на коронавірус, вакцину, запаси продуктів і медикаментів, бізнес та економіку, а також – чому нідерландці спокійніше реагують на карантин, Укрінформ поговорив із послом України в Нідерландах Всеволодом Ченцовим. УКРАЇНЦІ З НІДЕРЛАНДІВ ЗАРАЗ МОЖУТЬ ПОВЕРНУТИСЯ ДОДОМУ ЧЕРЕЗ МІНСЬК АБО ЧЕРЕЗ НАЗЕМНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР - У Нідерландах доволі швидко почалася паніка. Люди скуповували продукти, туалетний папір. Українці, які застрягли в країні, також почали нервувати. Тож вам із колегами довелося працювати у режимі 24/7. Як заспокоювали людей? З якими викликами стикнулися? Як взагалі було організовано роботу посольства у такий складний час? Це була лише дистанційна робота, чи хтось постійно перебував у посольстві? - Усі зусилля нашого колективу спрямовані на надання допомоги громадянам, які перебувають у Нідерландах і бажають повернутись в Україну, тобто на евакуацію в умовах пандемії. Це не лише організація спецрейсів, а й продовження терміну дії документів на перебування, вирішення інших поточних консульських питань, а також потужна психологічна робота. Так, коронавірус дійсно став викликом для кожного – і дипслужба загалом, і наше посольство не є винятком. Відповідно до рішення міністра закордонних справ, усі дипломатичні представництва України переведено на режим дистанційної роботи. Питання номер один – допомогти та підтримати громадян України, які опинилися у скрутному становищі. Організовано графік чергування дипломатів, які, відповідно, цими питаннями опікуються, разом із консульською службою. Фактично, такі чергування відбуваються цілодобово, адже телефонують, наприклад, і громадяни з Латинської Америки, які цікавляться перельотом через Амстердам. І, безумовно, окрім нагальних питань, триває поточна робота за різними напрямами. - Які запитання людей були найпопулярнішими? - За останні два тижні ми відповіли, мабуть, на понад тисячу телефонних дзвінків і повідомлень. Найпопулярніші запитання: як повернутися додому, що робити у разі перевищення 90-денного терміну перебування в Нідерландах у зв’язку із карантинними заходами тощо. Наша робота – почасти це й робота психолога. Ми намагаємося вислухати і допомогти кожному, не допустити паніки. Адже це природно, що люди хвилюються. Звідти і дефіцит певних продуктів першої необхідності, що, в принципі, мало місце в усіх країнах. На даний момент ситуація стабілізувалася, продукти повернулися на полиці магазинів. - Були організовані спецрейси з Амстердама до Києва. Скільки українців повернулося додому? І скільки спецрейсів було організовано? Що робити українцям після припинення цих рейсів? - З 19 до 27 березня компанією МАУ забезпечено повернення близько 800 наших співвітчизників в Україну спеціальними чартерними рейсами Амстердам-Київ. Серед них були не тільки ті, хто перебував у Нідерландах, а й транзитні пасажири, які поверталися в Україну з віддалених точок світу. Як на мене, взаємодія посольства з МАУ була в цих критичних умовах максимально ефективною. Адже треба було у короткі терміни не лише спланувати необхідну кількість рейсів і забезпечити їх технічно, але й відповідно орієнтувати наших громадян. Я вдячний компанії за цю співпрацю і, особливо, віцепрезиденту МАУ Сергію Фоменку та представнику компанії в Амстердамі Фаріду Бекірову, з якими ми постійно, практично цілодобово, були на зв’язку. Частина громадян також повернулася авіамаршрутом Амстердам-Мінськ із подальшим наземним переїздом. Після призупинення прямого авіасполучення ми рекомендуємо громадянам повертатися додому цим маршрутом, або наземним сполученням через гуманітарний коридор Нідерланди-Німеччина-Австрія-Угорщина-Україна. На даний момент продовжується робота з громадянами України, які залишаються на території Нідерландів. У нашому так званому “евакуаційному списку” зараз зареєстровано 220 осіб. Тому в нашому посольстві, як і у всіх українських дипустановах, створено групу “Захист” у Фейсбуці, де ми координуємо допомогу, підтримку та захист громадян України, які не можуть повернутися на Батьківщину. Намагаємося реагувати на нові проблеми та виклики, працюємо з нідерландською стороною над вирішенням питань, що постають перед українськими громадянами, які змушені залишитися в Нідерландах. Крім проблеми продовження терміну перебування в Нідерландах, це і питання медичного страхування, лікування тощо. Дуже важливо, що до цієї взаємодії максимально залучена українська громада – як через Фундацію українців у Нідерландах, церковні, освітні осередки, так й індивідуально, через участь у групі на ФБ. - У Нідерландах маски стали справжнім дефіцитом. Люди дуже швидко розкупили захисні засоби. Як вам вдалося захистити українців, які летіли з Нідерландів додому? - Це, насправді, стало справжньою проблемою. Ми вирішували її в координації з МЗС та колегами з інших посольств. Ми змогли забезпечити і співробітників посольства та членів їхніх сімей, а також тих наших громадян, які поверталися в Україну і потребували такої допомоги. У НІДЕРЛАНДАХ СЕРЕД ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС Є ОДНА ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ - Чи доводилося проводити тести на коронавірус комусь з українців у Нідерландах? І чи є серед українців у Нідерландах хворі? - Одна громадянка України, її чоловік, громадянин Нідерландів, та дитина захворіли на коронавірус, вони перебувають в ізоляції вдома і проходять спеціальний курс лікування. Посольство підтримує з ними контакт, стан здоров’я цієї родини покращується. - Де можна зробити тест на COVID-19? Що робити, якщо захворів? - У Нідерландах, як і в значній більшості країн світу, виникла ситуація з недостатньою спроможністю одночасного проведення високоточних лабораторних ПЛР-тестів великій кількості людей. Крім того, на виявлення хвороби у такий спосіб потрібен час. А так звані “швидкі” тести у країні, наскільки мені відомо, досі не сертифіковані через те, що вони можуть давати хибні результати, надто на ранніх стадіях захворювання, а отже ускладнюють діагностику. Лабораторні тести у Нідерландах робляться лише за наявності симптомів, які свідчать про важкий перебіг хвороби, та пацієнтам з найбільш уразливих категорій. Загальною рекомендацією Національного інституту громадського здоров’я та довкілля пацієнтам із неускладненими ознаками захворювання є домашня самоізоляція та симптоматичне лікування. У разі погіршення самопочуття слід телефоном проконсультуватися з лікарем загальної практики, який і ухвалює рішення щодо подальших кроків. У Нідерландах діє страхова медицина, а вартість медичних послуг є доволі високою. Тому слід наголосити, що "безвіз" жодним чином не позбавляє подорожуючих необхідності мати дійсний поліс медичного страхування.

ДВІ ІСТОРІЇ ПРО УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ЗАСТРЯГЛИ В АМСТЕРДАМІ - Чи зверталися українці до посольства по фінансову допомогу? Взагалі, були якісь незвичні запити, які спричинила паніка? Можливо є конкретна історія людей, якою б ви хотіли поділитися? Я знаю, що ви особисто опікувалися хлопцями, які застрягли у Нідерландах. - Так, зверталися. Розкажу лише дві історії. Звернулися двоє молодих хлопців, українських студентів, які не змогли вилетіти через погане самопочуття одного з них. І от, уявіть: двоє хлопців, один з яких хворий, опинилися в Амстердамі в умовах пандемії – без грошей, без можливості повернутися додому. Звісно, ми не могли залишитися байдужими, посольство надало їм матеріальну допомогу, ми поділилися ліками, які були наявні у посольстві. Після того, як самопочуття покращилося, після необхідного періоду ізоляції хлопці відлетіли і вже відписалися, що безпечно дісталися додому. Інша – про громадянку на 9-му місяці вагітності, яка не ризикнула з валізами мчати на останній чартерний рейс і опинилася у безвиході. Без грошей і даху над головою. Ситуація була ускладнена тим, що у неї не було чинного полісу медстрахування. Завдяки зусиллям консула посольства Юрія Карпука громадянку прийняв шпиталь в Амстердамі. У НІДЕРЛАНДАХ СТВОРЕНО ОНЛАЙН ПЛАТФОРМУ, ДЕ КОЛИШНІ МЕДИКИ МОЖУТЬ ДОЛУЧИТИСЯ ДО БОРОТЬБИ З ПАНДЕМІЄЮ - Яка ваша думка про заходи, що запровадили у Нідерландах через коронавірус? Чи цього достатньо, адже в інших країнах заходи суворіші? - Так, нідерландський уряд дуже стримано ставиться до запровадження суворих обмежень для своїх громадян, зокрема за сценарієм так званого повного “локдауну”, адже не в останню чергу свобода для громадян цієї країни – це спосіб життя. Крім того, такий сценарій є найбільш руйнівним для економіки. Водночас, заходи, вжиті в Нідерландах, хоч і помірковані, але мають доволі всеохопний характер і переглядаються в залежності від ситуації. Усе починалось із рекомендації утриматись від потискання рук, а наразі заборонено будь-які зібрання до 1 червня цього року. Також запроваджено карантин у навчальних закладах усіх рівнів, людей закликають працювати якомога більше з дому і не виходити без необхідності. Такий режим запроваджено до 28 квітня. Цими днями у Нідерландах панувала хороша погода, тож на пляжах й у парках почало скупчуватись багато людей. У відповідь на це влада деяких муніципалітетів обмежила доступ у ці громадські місця. Слід відзначити, що до таких обмежень нідерландці, будучи людьми волелюбними, але, водночас, законослухняними, ставляться з розумінням і переважно їх дотримуються. Говорити про довгострокові наслідки вжитих заходів поки що зарано, адже минуло ще не так багато часу. На даний момент приріст захворюваності дещо скорочується, що можна тлумачити як позитивний сигнал. Загальна картина ефективності карантинних обмежень буде зрозуміла згодом. Хвилювання нідерландської влади викликає можливість суттєвого збільшення пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Уряд планує у найкоротші терміни збільшити кількість місць у лікарнях. З цією метою в екстреному порядку здійснюється закупівля необхідного обладнання, зокрема апаратів ШВЛ. Також існує проблема нестачі медичного персоналу. Нідерландський уряд закликав колишніх співробітників медичної галузі долучитися до боротьби з пандемією. Наразі на спеціальній онлайн платформі зареєструвалися тисячі медичних співробітників, які готові долучитись до роботи. Враховуючи, що зазначені виклики можуть постати і перед Україною, посольство зі свого боку опрацьовує спільно з нідерландськими виробниками можливість закупки апаратів ШВЛ нідерландського виробництва для потреб українських лікарень. Про це говорили і наші міністри закордонних справ під час телефонної розмови у п’ятницю. РОБОТА НІДЕРЛАНДСЬКИХ ВЧЕНИХ НАД ВАКЦИНОЮ: ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ДО РОЗРОБКИ НОВИХ - Зараз учені в усьому світі працюють над розробкою вакцини. Чи відомо вам, як цей процес відбувається у Нідерландах? - Звісно, на фоні експоненціального зростання кількості хворих на коронавірус, у Нідерландах спостерігається активізація діяльності наукового середовища щодо боротьби з COVID-19. Група дослідників Утрехтського університету спільно з колегами з Медичного центру Erasmus та біотехнологічної компанії “Harbour BioMed” (Нідерланди) розробили антитіло, яке здатне інгібувати новий коронавірус (SARS-CoV-2). Наразі дослідження рецензується науково-технічним виданням “Nature”. Група вчених Медичного центру Лейденського університету спільно з біотехнологічною компанією “Janssen” (Нідерланди) працюють над розробкою вакцини та медичних препаратів проти COVID-19. Університет веде активну комунікацію з іноземними дослідниками. За наявними даними, розроблена спеціалістами Лейденського університету вакцина проти коронавірусу буде випробуватись спільно з фармацевтичним філіалом американської компанії “Johnson & Johnson”. За даними експертів, випробування вакцини може тривати більше одного року. В університетських лікарнях у містах Наймеген та Утрехт проводять дослідження щодо можливості використання для медичного персоналу вакцини проти туберкульозу у боротьбі з коронавірусом. На думку експертів, вакцина проти туберкульозу зміцнює імунну систему, тому послаблює вплив коронавірусу на організм. Студенти та дослідники Делфтського технічного університету опрацьовують можливість виготовлення недорогого та легкого в експлуатації апарату ШВЛ. СТРАТЕГІЯ НІДЕРЛАНДІВ – ВИПРЯМЛЕННЯ КРИВОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ - Розкажіть, як ви та ваша родина захищаєтеся, щоб не захворіти. Чи пускаєте дітей на вулицю? - Я та моя родина дотримуємося рекомендацій МЗС, а також заходів, встановлених урядом Нідерландів. Виходимо на вулицю тільки за нагальної потреби, зберігаємо дистанцію у 1,5 метра у разі перебування у публічних місцях. Звісно, дітям необхідно подихати свіжим повітрям, про це кажуть і лікарі, але робити це необхідно із дотриманням правил, уникаючи скупчень людей та з дотриманням дистанції. Намагаюся організувати свою роботу дистанційно, але, звісно, як керівник дипустанови у такі кризові часи досить часто буваю й на роботі, тоді використовую засоби захисту. - Чи робили співробітники посольства запаси продуктів, засобів дезінфекції та ліків? - Як я вже сказав, у Нідерландах зараз стабільна ситуація, продукти є доступними. З ліками трохи складніше, в більшості аптек не знайти парацетамолу, дезінфікуючих засобів чи навіть термометрів. Тому ми зробили необхідні запаси для забезпечення роботи посольства та безпеки співробітників і членів їхніх сімей. Сподіваюся, що протримаємося. - Скільки, на вашу думку, триватиме карантин? - Я б теж дуже хотів це знати, але не варто ворожити на каві. Карантинні заходи мають тривати стільки, скільки цього вимагає ситуація. Відповідно до стратегії уряду Нідерландів, основні зусилля спрямовані на випрямлення кривої захворюваності, тобто скорочення темпів зростання кількості нових хворих. При цьому не виключається, що протягом більш тривалого часу може перехворіти більша кількість людей, проте за таких умов критична медична інфраструктура буде в змозі допомагати тяжко хворим. Уже зараз у Нідерландах спостерігається деяке пом’якшення кривої – у порівнянні з першими днями поширення епідемії, коли приблизно одна людина інфікувала двох, наразі цей показник дещо скоротився.