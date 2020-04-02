Всеволод Ченцов, Посол України в Нідерландах

Коронавірус став викликом для цілого світу. З кожним днем число хворих наближається до мільйона, а протягом лише останнього тижня кількість летальних випадків у світі збільшилася більш ніж удвічі. Люди панікують, бояться. І перше місце, куди біжать у чужій країні – посольство.
Вони питають, як повернутися додому, в Україну? Де зробити тест на COVID-19? Що робити, якщо захворів? Часом дипломатам доводиться перетворюватися на психологів.
Про перші тижні карантину в Нідерландах, евакуацію, тести на коронавірус, вакцину, запаси продуктів і медикаментів, бізнес та економіку, а також – чому нідерландці спокійніше реагують на карантин, Укрінформ поговорив із послом України в Нідерландах Всеволодом Ченцовим.
УКРАЇНЦІ З НІДЕРЛАНДІВ ЗАРАЗ МОЖУТЬ ПОВЕРНУТИСЯ ДОДОМУ ЧЕРЕЗ МІНСЬК АБО ЧЕРЕЗ НАЗЕМНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР
- У Нідерландах доволі швидко почалася паніка. Люди скуповували продукти, туалетний папір. Українці, які застрягли в країні, також почали нервувати. Тож вам із колегами довелося працювати у режимі 24/7. Як заспокоювали людей? З якими викликами стикнулися? Як взагалі було організовано роботу посольства у такий складний час? Це була лише дистанційна робота, чи хтось постійно перебував у посольстві?
- Усі зусилля нашого колективу спрямовані на надання допомоги громадянам, які перебувають у Нідерландах і бажають повернутись в Україну, тобто на евакуацію в умовах пандемії. Це не лише організація спецрейсів, а й продовження терміну дії документів на перебування, вирішення інших поточних консульських питань, а також потужна психологічна робота.
Так, коронавірус дійсно став викликом для кожного – і дипслужба загалом, і наше посольство не є винятком. Відповідно до рішення міністра закордонних справ, усі дипломатичні представництва України переведено на режим дистанційної роботи. Питання номер один – допомогти та підтримати громадян України, які опинилися у скрутному становищі. Організовано графік чергування дипломатів, які, відповідно, цими питаннями опікуються, разом із консульською службою. Фактично, такі чергування відбуваються цілодобово, адже телефонують, наприклад, і громадяни з Латинської Америки, які цікавляться перельотом через Амстердам. І, безумовно, окрім нагальних питань, триває поточна робота за різними напрямами.
- Які запитання людей були найпопулярнішими?
- За останні два тижні ми відповіли, мабуть, на понад тисячу телефонних дзвінків і повідомлень. Найпопулярніші запитання: як повернутися додому, що робити у разі перевищення 90-денного терміну перебування в Нідерландах у зв’язку із карантинними заходами тощо. Наша робота – почасти це й робота психолога. Ми намагаємося вислухати і допомогти кожному, не допустити паніки. Адже це природно, що люди хвилюються. Звідти і дефіцит певних продуктів першої необхідності, що, в принципі, мало місце в усіх країнах. На даний момент ситуація стабілізувалася, продукти повернулися на полиці магазинів.
- Були організовані спецрейси з Амстердама до Києва. Скільки українців повернулося додому? І скільки спецрейсів було організовано? Що робити українцям після припинення цих рейсів?
- З 19 до 27 березня компанією МАУ забезпечено повернення близько 800 наших співвітчизників в Україну спеціальними чартерними рейсами Амстердам-Київ. Серед них були не тільки ті, хто перебував у Нідерландах, а й транзитні пасажири, які поверталися в Україну з віддалених точок світу. Як на мене, взаємодія посольства з МАУ була в цих критичних умовах максимально ефективною. Адже треба було у короткі терміни не лише спланувати необхідну кількість рейсів і забезпечити їх технічно, але й відповідно орієнтувати наших громадян. Я вдячний компанії за цю співпрацю і, особливо, віцепрезиденту МАУ Сергію Фоменку та представнику компанії в Амстердамі Фаріду Бекірову, з якими ми постійно, практично цілодобово, були на зв’язку.
Частина громадян також повернулася авіамаршрутом Амстердам-Мінськ із подальшим наземним переїздом. Після призупинення прямого авіасполучення ми рекомендуємо громадянам повертатися додому цим маршрутом, або наземним сполученням через гуманітарний коридор Нідерланди-Німеччина-Австрія-Угорщина-Україна.
На даний момент продовжується робота з громадянами України, які залишаються на території Нідерландів. У нашому так званому “евакуаційному списку” зараз зареєстровано 220 осіб.
Тому в нашому посольстві, як і у всіх українських дипустановах, створено групу “Захист” у Фейсбуці, де ми координуємо допомогу, підтримку та захист громадян України, які не можуть повернутися на Батьківщину. Намагаємося реагувати на нові проблеми та виклики, працюємо з нідерландською стороною над вирішенням питань, що постають перед українськими громадянами, які змушені залишитися в Нідерландах. Крім проблеми продовження терміну перебування в Нідерландах, це і питання медичного страхування, лікування тощо. Дуже важливо, що до цієї взаємодії максимально залучена українська громада – як через Фундацію українців у Нідерландах, церковні, освітні осередки, так й індивідуально, через участь у групі на ФБ.
- У Нідерландах маски стали справжнім дефіцитом. Люди дуже швидко розкупили захисні засоби. Як вам вдалося захистити українців, які летіли з Нідерландів додому?
- Це, насправді, стало справжньою проблемою. Ми вирішували її в координації з МЗС та колегами з інших посольств. Ми змогли забезпечити і співробітників посольства та членів їхніх сімей, а також тих наших громадян, які поверталися в Україну і потребували такої допомоги.
У НІДЕРЛАНДАХ СЕРЕД ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС Є ОДНА ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ
- Чи доводилося проводити тести на коронавірус комусь з українців у Нідерландах? І чи є серед українців у Нідерландах хворі?
- Одна громадянка України, її чоловік, громадянин Нідерландів, та дитина захворіли на коронавірус, вони перебувають в ізоляції вдома і проходять спеціальний курс лікування. Посольство підтримує з ними контакт, стан здоров’я цієї родини покращується.
- Де можна зробити тест на COVID-19? Що робити, якщо захворів?
- У Нідерландах, як і в значній більшості країн світу, виникла ситуація з недостатньою спроможністю одночасного проведення високоточних лабораторних ПЛР-тестів великій кількості людей. Крім того, на виявлення хвороби у такий спосіб потрібен час. А так звані “швидкі” тести у країні, наскільки мені відомо, досі не сертифіковані через те, що вони можуть давати хибні результати, надто на ранніх стадіях захворювання, а отже ускладнюють діагностику.
Лабораторні тести у Нідерландах робляться лише за наявності симптомів, які свідчать про важкий перебіг хвороби, та пацієнтам з найбільш уразливих категорій. Загальною рекомендацією Національного інституту громадського здоров’я та довкілля пацієнтам із неускладненими ознаками захворювання є домашня самоізоляція та симптоматичне лікування. У разі погіршення самопочуття слід телефоном проконсультуватися з лікарем загальної практики, який і ухвалює рішення щодо подальших кроків.
У Нідерландах діє страхова медицина, а вартість медичних послуг є доволі високою. Тому слід наголосити, що "безвіз" жодним чином не позбавляє подорожуючих необхідності мати дійсний поліс медичного страхування.
ДВІ ІСТОРІЇ ПРО УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ЗАСТРЯГЛИ В АМСТЕРДАМІ
- Чи зверталися українці до посольства по фінансову допомогу? Взагалі, були якісь незвичні запити, які спричинила паніка? Можливо є конкретна історія людей, якою б ви хотіли поділитися? Я знаю, що ви особисто опікувалися хлопцями, які застрягли у Нідерландах.
- Так, зверталися. Розкажу лише дві історії. Звернулися двоє молодих хлопців, українських студентів, які не змогли вилетіти через погане самопочуття одного з них. І от, уявіть: двоє хлопців, один з яких хворий, опинилися в Амстердамі в умовах пандемії – без грошей, без можливості повернутися додому. Звісно, ми не могли залишитися байдужими, посольство надало їм матеріальну допомогу, ми поділилися ліками, які були наявні у посольстві. Після того, як самопочуття покращилося, після необхідного періоду ізоляції хлопці відлетіли і вже відписалися, що безпечно дісталися додому.
Інша – про громадянку на 9-му місяці вагітності, яка не ризикнула з валізами мчати на останній чартерний рейс і опинилася у безвиході. Без грошей і даху над головою. Ситуація була ускладнена тим, що у неї не було чинного полісу медстрахування. Завдяки зусиллям консула посольства Юрія Карпука громадянку прийняв шпиталь в Амстердамі.
У НІДЕРЛАНДАХ СТВОРЕНО ОНЛАЙН ПЛАТФОРМУ, ДЕ КОЛИШНІ МЕДИКИ МОЖУТЬ ДОЛУЧИТИСЯ ДО БОРОТЬБИ З ПАНДЕМІЄЮ
- Яка ваша думка про заходи, що запровадили у Нідерландах через коронавірус? Чи цього достатньо, адже в інших країнах заходи суворіші?
- Так, нідерландський уряд дуже стримано ставиться до запровадження суворих обмежень для своїх громадян, зокрема за сценарієм так званого повного “локдауну”, адже не в останню чергу свобода для громадян цієї країни – це спосіб життя. Крім того, такий сценарій є найбільш руйнівним для економіки.
Водночас, заходи, вжиті в Нідерландах, хоч і помірковані, але мають доволі всеохопний характер і переглядаються в залежності від ситуації.
Усе починалось із рекомендації утриматись від потискання рук, а наразі заборонено будь-які зібрання до 1 червня цього року. Також запроваджено карантин у навчальних закладах усіх рівнів, людей закликають працювати якомога більше з дому і не виходити без необхідності. Такий режим запроваджено до 28 квітня.
Цими днями у Нідерландах панувала хороша погода, тож на пляжах й у парках почало скупчуватись багато людей. У відповідь на це влада деяких муніципалітетів обмежила доступ у ці громадські місця.
Слід відзначити, що до таких обмежень нідерландці, будучи людьми волелюбними, але, водночас, законослухняними, ставляться з розумінням і переважно їх дотримуються.
Говорити про довгострокові наслідки вжитих заходів поки що зарано, адже минуло ще не так багато часу. На даний момент приріст захворюваності дещо скорочується, що можна тлумачити як позитивний сигнал. Загальна картина ефективності карантинних обмежень буде зрозуміла згодом.
Хвилювання нідерландської влади викликає можливість суттєвого збільшення пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.
Уряд планує у найкоротші терміни збільшити кількість місць у лікарнях. З цією метою в екстреному порядку здійснюється закупівля необхідного обладнання, зокрема апаратів ШВЛ.
Також існує проблема нестачі медичного персоналу. Нідерландський уряд закликав колишніх співробітників медичної галузі долучитися до боротьби з пандемією. Наразі на спеціальній онлайн платформі зареєструвалися тисячі медичних співробітників, які готові долучитись до роботи.
Враховуючи, що зазначені виклики можуть постати і перед Україною, посольство зі свого боку опрацьовує спільно з нідерландськими виробниками можливість закупки апаратів ШВЛ нідерландського виробництва для потреб українських лікарень. Про це говорили і наші міністри закордонних справ під час телефонної розмови у п’ятницю.
РОБОТА НІДЕРЛАНДСЬКИХ ВЧЕНИХ НАД ВАКЦИНОЮ: ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ДО РОЗРОБКИ НОВИХ
- Зараз учені в усьому світі працюють над розробкою вакцини. Чи відомо вам, як цей процес відбувається у Нідерландах?
- Звісно, на фоні експоненціального зростання кількості хворих на коронавірус, у Нідерландах спостерігається активізація діяльності наукового середовища щодо боротьби з COVID-19.
Група дослідників Утрехтського університету спільно з колегами з Медичного центру Erasmus та біотехнологічної компанії “Harbour BioMed” (Нідерланди) розробили антитіло, яке здатне інгібувати новий коронавірус (SARS-CoV-2). Наразі дослідження рецензується науково-технічним виданням “Nature”.
Група вчених Медичного центру Лейденського університету спільно з біотехнологічною компанією “Janssen” (Нідерланди) працюють над розробкою вакцини та медичних препаратів проти COVID-19. Університет веде активну комунікацію з іноземними дослідниками. За наявними даними, розроблена спеціалістами Лейденського університету вакцина проти коронавірусу буде випробуватись спільно з фармацевтичним філіалом американської компанії “Johnson & Johnson”. За даними експертів, випробування вакцини може тривати більше одного року.
В університетських лікарнях у містах Наймеген та Утрехт проводять дослідження щодо можливості використання для медичного персоналу вакцини проти туберкульозу у боротьбі з коронавірусом. На думку експертів, вакцина проти туберкульозу зміцнює імунну систему, тому послаблює вплив коронавірусу на організм.
Студенти та дослідники Делфтського технічного університету опрацьовують можливість виготовлення недорогого та легкого в експлуатації апарату ШВЛ.
СТРАТЕГІЯ НІДЕРЛАНДІВ – ВИПРЯМЛЕННЯ КРИВОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
- Розкажіть, як ви та ваша родина захищаєтеся, щоб не захворіти. Чи пускаєте дітей на вулицю?
- Я та моя родина дотримуємося рекомендацій МЗС, а також заходів, встановлених урядом Нідерландів. Виходимо на вулицю тільки за нагальної потреби, зберігаємо дистанцію у 1,5 метра у разі перебування у публічних місцях. Звісно, дітям необхідно подихати свіжим повітрям, про це кажуть і лікарі, але робити це необхідно із дотриманням правил, уникаючи скупчень людей та з дотриманням дистанції. Намагаюся організувати свою роботу дистанційно, але, звісно, як керівник дипустанови у такі кризові часи досить часто буваю й на роботі, тоді використовую засоби захисту.
- Чи робили співробітники посольства запаси продуктів, засобів дезінфекції та ліків?
- Як я вже сказав, у Нідерландах зараз стабільна ситуація, продукти є доступними. З ліками трохи складніше, в більшості аптек не знайти парацетамолу, дезінфікуючих засобів чи навіть термометрів. Тому ми зробили необхідні запаси для забезпечення роботи посольства та безпеки співробітників і членів їхніх сімей. Сподіваюся, що протримаємося.
- Скільки, на вашу думку, триватиме карантин?
- Я б теж дуже хотів це знати, але не варто ворожити на каві. Карантинні заходи мають тривати стільки, скільки цього вимагає ситуація. Відповідно до стратегії уряду Нідерландів, основні зусилля спрямовані на випрямлення кривої захворюваності, тобто скорочення темпів зростання кількості нових хворих. При цьому не виключається, що протягом більш тривалого часу може перехворіти більша кількість людей, проте за таких умов критична медична інфраструктура буде в змозі допомагати тяжко хворим. Уже зараз у Нідерландах спостерігається деяке пом’якшення кривої – у порівнянні з першими днями поширення епідемії, коли приблизно одна людина інфікувала двох, наразі цей показник дещо скоротився.
КОЛИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПЕРЕСУВАННЯ – ВЕЛОСИПЕД, ТО Й КАРАНТИН СПРИЙМАЄТЬСЯ СПОКІЙНІШЕ
- Як коронавірус, на вашу думку, змінив суспільство і вплинув на Нідерланди?
- Пандемія, вочевидь, драматично впливає на весь світ, і Нідерланди – не виняток. Нещодавно вийшов відеорепортаж про те, як місцеві квітникарі вимушені знищувати мільйони свіжих квітів щодня через відсутність попиту. Ця країна відома на весь світ як одна з найбільших постачальників квітів. І саме на цей період припав сезон тюльпанів, а для нідерландців вирощування квітів – не лише бізнес, експорт чи гроші, це – невід’ємна частина культури, якщо хочете, національна гордість, яку зараз так нещадно нищить цей коронавірус. Чи не вперше не проводиться урочистого відкриття сезону тюльпанів у всесвітньо відомому Кекенгофі.
З іншого боку, спричинена пандемією зупинка великої промисловості та транспорту вкотре продемонструвала світу, яким нищівним є антропогенний фактор для здоров’я людини й довкілля. Дослідження показують, що, приміром, якість повітря в багатьох регіонах планети суттєво покращилася внаслідок карантинних заходів. У Нідерландах ця дискусія ведеться давно, а минулого року на порядку денному гостро постало питання необхідності зменшення викидів оксидів азоту. Обговорювалися можливість згортання деяких проєктів будівництва доріг та навіть обмежувальні заходи у тваринництві, що викликало протести місцевих фермерів. Було ухвалено рішення зменшити максимальну дозволену швидкість руху магістралями країни у денний час до 100 км на годину. І тут треба розуміти, що у Нідерландах національним засобом пересування є велосипед. У цій країні вже давно заохочують роботодавців, щоб вони дозволяли працівникам, у разі можливості, частково працювати з дому.
Тому, на мою думку, нідерландці більш спокійно сприймають карантинні заходи ніж, наприклад, мешканці багатомільйонних мегаполісів, які звикли велику частину свого життя щоденно проводити в громадському транспорті чи у багатокілометрових заторах на шляху до роботи. Я думаю, що сьогоднішня ситуація може дати додатковий поштовх для обговорення цих питань, зокрема і в Україні. На початку цього року в координації з львівськими міськими та обласними владами ми започаткували співпрацю з комплексного розвитку мережі для велотранспорту з урахуванням нідерландського досвіду. Плануємо максимально активізувати цю роботу, як тільки це стане можливо.
- Як рятуватимуть бізнес? Що буде з економікою?
- Без сумніву, сучасна криза увійде в підручники не лише з історії або медицини, а й з економіки. Зараз у бік скорочення переглядаються попередні прогнози зростання нідерландської економіки. В уряді країни усвідомлюють, що значна більшість підприємців зазнає великих збитків, а деякі з них збанкрутують, тому нещодавно було оголошено про масштабні заходи допомоги бізнесу, який вже страждає від пандемії.
Зокрема, передбачено відшкодування на виплату заробітної плати найманим працівникам за щонайменше тримісячний період для компаній, оборот яких зменшиться на понад 20%. На період дії цієї програми підприємства не зможуть звільняти своїх працівників. Розширюються програми кредитування, в яких держава виступає гарантом, як для малих та середніх підприємств, так і для великих компаній. Окремо ініційовано програму кредитування агропромисловців. Приватні підприємці, які постраждали внаслідок пандемії, зможуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 4000 євро. Уряд також окремо передбачив компенсації для сфери послуг, яка зазнала нищівного удару від карантинних заходів, а це, наприклад, турфірми, ресторани, кінотеатри, перукарні тощо. Крім того, у подальшому передбачено розширення кредитування експортерів.
- Зараз багато кажуть про те, що ця пандемія змінить увесь світ та суспільство. На вашу думку, щось і справді зміниться кардинально?
- Наразі існує багато песимістичних прогнозів подальшого розвитку світової економіки, з яких видно, як ця пандемія впливає на увесь світ. І навряд чи хоч якась одна окрема країна зможе вийти переможцем у цій війні самотужки. Хочеться сподіватися, що в цілому світ стане сильнішим та більш згуртованим, та виробить, говорячи мовою медицини, відповідні антитіла.
Передусім, має змінитися система реагування на сучасні виклики й загрози.
Природно, пандемія вплине і на суспільство, й на кожного з нас. Уже зараз ми всі відчуваємо на собі зміни, які приніс із собою карантин. Наприклад, для багатьох відкривається дієвість відеоконференцій як альтернативи зібранням і можливість, нарешті, впровадження справжнього електронного урядування. Хтось переконується у можливості – або ж складності для себе – працювати з дому. Але це також – бодай, вимушений, але шанс пригальмувати шалений ритм нашого життя, поміркувати про його сенс, навчитися цінувати маленькі радощі. Приділити більше уваги родині, зустрітися – нехай дистанційно – з друзями, з якими давно не знаходили часу поспілкуватися.
Ми мимоволі усвідомлюємо, наскільки ми як люди є вразливими і крихкими. І водночас – сильними, якщо ми разом.
І коли ми повернемось до звичного ритму життя, можливо, ми не забудемо взяти з собою у майбутнє ті висновки, яким навчить нас ця криза.
Ірина Драбок, Гаага
Фото Софії Шовікової