Вулиці, зупинки, під’їзди: Кличко показав, як дезинфікують Київ
Відповідне відео мер Києва Віталій Кличко опублікував у Facebook.
"Друзі! Ви питаєте чи дезінфікують київські вулиці, під’їзди, сміттєві баки і зупинки громадського транспорту? Так! У Києві щодня здійснюють миття і обробку вулиць. Роботи тривають цілодобово: вночі, вранці, протягом дня. В усіх районах міста", - повідомив Кличко.
Також він підкреслив, що комунальні служби обробляють дезінфекторами під’їзди в багатоквартирних будинках: ручки на дверях та вікнах, ліфтові кабіни, перила. Місця, до яких люди торкаються найчастіше.
Дезінфікують і зупинки громадського транспорту, підземні пішохідні переходи.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 квітня у Києві зафіксовано 279 підтверджених випадків COVID-19. Кількість хворих за минулу добу збільшилася на 12 осіб. В Україні зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.