Київські лікарні отримали протималярійний препарат для лікування COVID-19 - Кличко

Медичні заклади Києва вже отримали протималярійний препарат “Плаквеніл” для лікування інфікованих коронавірусом.

Про це під час брифінгу 7 квітня повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що медзаклади столиці, де лікують хворих на коронавірус, вже отримали препарат “Плаквеніл”, це протималярійні ліки, які медики різних країн світу застосовують для лікування хворих на COVID-19", - сказав він.

Також він зазначив, що сьогодні 200 тисяч масок надійдуть у продаж в мережу комунальних аптек «Фармація».

Як повідомляв Укрінформ, препарат “Плаквеніл” має діючу речовину гідроксихлорохін, яку зараз в низці країн використовують при лікуванні Covid-19.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.