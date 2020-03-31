Держава слідкуватиме, щоб українцям не відключали світло за борги

Послуги з електропостачання громадянам на період дії карантину будуть надаватися в повному обсязі та не можуть бути призупинені.

Про це пише пресслужба Мінекоенерго з посиланням на Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

"На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється нараховувати та стягувати неустойки (штрафи або пеню) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі", - зазначили в міністерстві.

Держенергонагляд звернувся до операторів систем розподілу електричної енергії й електропостачальних організацій та наголосив на необхідності дотримання вимог законодавства і відповідно до нього не обмежувати та не припиняти постачання електричної енергії споживачам на період дії карантину.

"В умовах карантину та надзвичайної ситуації, яку 25 березня було запроваджено на всій території країни, чимало громадян не зможуть вчасно та у повному обсязі здійснити комунальні платежі, тому Держенергонагляд закликав ліцензіатів з розподілу електроенергії та електропостачальників з розумінням та відповідальністю поставитись до ситуації, що склалась. Послуги з постачання електричної енергії мають надаватись споживачам безперервно. Перерви у постачанні можуть виникати у випадку ремонтних та профілактичних робіт, а також робіт з ліквідації аварій", - зазначається у повідомленні.

Разом з тим, Мінекоенерго нагадує, що для громадян створені всі умови для оплати послуг з електропостачання онлайн.

"Своєчасні розрахунки за надані послуги забезпечать сталу роботу та взаєморозрахунки на ринку електричної енергії", - додали в Мінекоенерго.