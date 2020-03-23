Уряд заборонить відключати електроенергію населенню - Зеленський

Кабінет міністрів на засіданні у понеділок має ухвалити рішення про заборону відключення електроенергії населенню.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні проходить засідання уряду, де, серед іншого, буде ухвалено низку важливих рішень, зокрема, заборона відключати електроенергію для населення", - зазначив глава держави.

За його словами, також буде схвалено проєкт законодавчих змін щодо надання можливості Укрпошті доставляти ліки.

Президент наголосив, що НБУ, Мінфін та Мінекономіки до кінця тижня мають розрахувати програму кредитних канікул для бізнесу.

Має бути вирішено й питання виплати допомоги людям, які були скорочені через карантин, наголосив Президент.

Водночас він проінформував, що плануються зміни до законодавства, які запровадять кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів медичного призначення у період коронавірусу.

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.

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З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.