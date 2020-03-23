Кабмін дозволив продавати ліки дистанційно
Укрінформ
Кабінет міністрів дозволив продавати лікарські засоби дистанційно.
Про це Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно", - йдеться у повідомленні.
Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.