Кабмін дозволив продавати ліки дистанційно

Кабінет міністрів дозволив продавати лікарські засоби дистанційно.

Про це Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно", - йдеться у повідомленні.

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Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.