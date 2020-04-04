Міжнародна організація з міграції допоможе Україні у боротьбі з коронавірусом

Міжнародна організація з міграції (МОМ) надасть допомогу Україні у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті цієї структури ООН.

«Спалах COVID-19, покликане ним закриття підприємств та уповільнення економічного зростання в ЄС та близькому зарубіжжі спричинили сплеск повернення робітників-мігрантів в Україну, що викликає ряд проблем та створює додатковий тягар на далекосяжний соціально-економічний вплив пандемії», - заявляє керівник місії МОМ в Україні Анх Нгуен.

МОМ, як частина групи реагування ООН на COVID-19 в Україні, хоче спрямувати 28 500 доларів для зменшення негайних, коротко- та середньострокових наслідків такої ситуації. Близько двох третин від загальної суми має бути направлено на схід України, в зону конфлікту, де планується розповсюджувати гігієнічні набори для медичних закладів, а також здійснити ремонт санітарної інфраструктури та водогону.

Разом із ВООЗ МОМ готова допомогти Україні реагувати на COVID-19, надати оперативну та технічну підтримку у сфері міграції та охорони здоров'я та підготуватися до можливої другої хвилі захворюваності. Наразі організація перерозподіляє наявні ресурси для допомоги у боротьбі з вірусом.

МОМ також планує надати психосоціальну підтримку вразливим мігрантам та дітям українських трудових мігрантів, які не можуть повернутися через обмеження.

За підрахунками, які наводить МОМ, до 700 тис. українців уже втратили роботу протягом перших тижнів карантину.