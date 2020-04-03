МОЗ у суботу дасть роз'яснення, як ховати померлих від Covid-19

Міністерство охорони здоров’я України у суботу, 4 квітня, на своєму сайті дасть роз’яснення щодо правил поховання померлих від коронавірусної інфекції.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час робочої поїздки на Тернопільщину, передає телеканал Т1 Новини.

«Завтра ми оприлюднимо алгоритм щодо процесу - з моменту летального наслідку до самого поховання. Він базуватиметься на рекомендаціях ВОЗ, які були оприлюднені цього тижня. Це все буде завтра на сайті МОЗ України», - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, під час робочої поїздки на Тернопільщину головний державний санітарний лікар, зокрема, зустрівся із членами штабу боротьби із коронавірусом, відвідав Козівську райлікарню, поспілкувався з працівниками інфекційного відділення та медиками Центру надання швидкої допомоги.

Cтаном на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, 27 хворих померли, 23 одужали.