МОЗ у суботу дасть роз'яснення, як ховати померлих від Covid-19
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час робочої поїздки на Тернопільщину, передає телеканал Т1 Новини.
«Завтра ми оприлюднимо алгоритм щодо процесу - з моменту летального наслідку до самого поховання. Він базуватиметься на рекомендаціях ВОЗ, які були оприлюднені цього тижня. Це все буде завтра на сайті МОЗ України», - зазначив Ляшко.
Як повідомлялося, під час робочої поїздки на Тернопільщину головний державний санітарний лікар, зокрема, зустрівся із членами штабу боротьби із коронавірусом, відвідав Козівську райлікарню, поспілкувався з працівниками інфекційного відділення та медиками Центру надання швидкої допомоги.
Cтаном на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, 27 хворих померли, 23 одужали.