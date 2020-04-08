Для обсервації на Харківщині відвели 2 тисячі місць

На території Харкова та області визначено 2 тис. місць для обсервації осіб, які перетинатимуть кордон, але цього може бути замало.

Про це інформує ОДА.

«За день кордон у нашій області перетинає до 500 осіб. Це велика кількість людей, яких ми повинні утримувати, годувати, забезпечувати всім необхідним протягом 14 діб. Зараз для прийому людей на обсервацію передбачено близько 2000 місць – як у Харкові, так і за його межами. Також завдання готувати місця для проведення обсервації отримали керівники районів області. Ми готові приймати таких людей і все ж таки сподіваємося, що такі заходи будуть переглянуті, тому що достатньо, аби люди розміщувалися на самоізоляцію», - повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

За інформацією начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Валерія Вавринюка, зараз розглядається питання пом’якшення правил обсервації. Якщо відповідне рішення затвердять, то на обсервацію відправлятимуть лише тих, хто сам виявить таке бажання (наприклад, аби убезпечити свої родини).

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Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня в Харківській області зареєстровано 1 випадок коронавірусу (чоловік на самоізоляції та вже не має жодних симптомів і очікує на результат контрольного тесту). Ще у 34 громадян - підозра на Covid-19, їхні аналізи перевіряють у національній вірусологічній референс-лабораторії в Києві.

Фото: kharkivoda.gov.ua