У Харкові створять мобільні бригади медиків для тестування осіб з підозрою на коронавірус

У Харкові з'являться мобільні бригади медиків, які тестуватимуть пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Про це розповіла журналістам заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Така необхідність виникла, бо у лікарів є певні підозри з приводу людей, які хворіють вдома. Необхідно зробити так, щоб вони не переміщалися містом, тому мобільні бригади будуть їх відвідувати і використовувати експрес-тести на коронавірус", - зазначила віцемер.

За її словами, зараз на самоізоляції в Харкові знаходяться 494 ​​особи. В основному, це ті, хто прибув останнім часом з-за кордону.

"Одночасно йде підтримка соціально незахищених харків'ян. Продуктові набори отримують люди, які перебувають на обслуговуванні в терцентрах, самотні люди похилого віку, інваліди, "діти війни", учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих, люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, багатодітні сім'ї. Вони вже отримали 100 тис. пайків і 22 тис. аптечок", - додала Горбунова-Рубан.

Додатково, зазначила вона, буде ще 10 тисяч продуктових наборів, які придбав особисто мер Геннадій Кернес: "Плюс 40 тис. наборів закупить соціально відповідальний бізнес, ще 18 тисяч передадуть з мережі "АТБ", а також велику кількість пайків з "Розетки". Мета - охопити цією допомогою максимальну кількість людей".

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня станом на 13:00 у місті Харкові зафіксовано один випадок захворювання на коронавірус, хворий знаходиться в самоізоляції.

У той же час, у 34 людей зафіксована підозра на наявність в організмі COVID-19. Згідно з протоколом, дані харківської лабораторії спрямовані у національну референс-лабораторію до Києва, де повинні підтвердити або спростувати ці підозри.