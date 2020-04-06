Харківщина отримала 20 тисяч експрес-тестів на COVID-19

Харківська область отримала 20 тисяч експрес-тестів на COVID-19, які розподілять між обласними інфекційними лікарнями (дитячою та для дорослих) та іншими опорними медустановами регіону, що визначені для прийому пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

«Харківська область отримала 20 тисяч експрес-тестів на COVID-19. Тести для регіону придбали ФК «Шахтар» і фонд Ріната Ахметова. Також найближчим часом планується передача Харківській області 10 апаратів ШВЛ», - йдеться у повідомленні.

Харківська область отримала 20 тисяч експрес-тестів на коронавірус / Фото: Харківська ОДА

Директор зі стратегії та комунікацій ФК «Шахтар» Юрій Свиридов зазначив, що команда проводить матчі в Харкові понад 3 роки. «Харків і харків'яни нас прийняли, надали підтримку. Зараз складний час для всього світу. Ми боремося з епідемією. Україна і Харків - не виняток. Ми вважаємо за необхідне та важливе допомогти місту й Харківському регіону», - сказав Свиридов.

На Харківщині зареєстровано один випадок захворювання на COVID-19 (чоловік перебуває на самоізоляції та, за даними ОДА, вже не має симптомів хвороби та чекає результатів контрольного тесту), ще у 31 особи – підозра на коронавірус (із них 15 перебувають на стаціонарному лікуванні та 16 - на самоізоляції.

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано всього 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли від цієї хвороби.