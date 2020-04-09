У квітні можуть повернутися ще 15 тисяч українців - влада складає план обсервації

У Міністерстві розвитку громад та територій України відбулася нарада, на якій обговорили низку координаційних та оперативних питань щодо організації повернення близько 15 тисяч українських громадян з-за кордону та їх потенційної обсервації.

Як повідомляє пресслужба відомства, участь у ній взяли міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, голова КМДА Віталій Кличко, т.в.о. Київської ОДА Василь Володін, представники МЗС, Національної поліції, а також компанії-перевізника.

"Згідно з постановою (постанови КМУ №211, яка регулює правила на період епідемії COVID-19 та порядок обсервації - ред) громадяни, які перетнули державний кордон, потребують обов’язкової обсервації. Зважаючи на координаційні складнощі цього процесу, маємо чітко окреслити зону дій та відповідальності на кожному етапі його реалізації, обговорити всі умови та ризики", – наголосив Чернишов.

Учасники наради зазначили, що йдеться про майже 15 тисяч українських громадян, які зараз перебувають за кордоном, але планують в квітні повернутися до України. Оскільки повернення з країн, котрі не межують з Україною, заборонено, розглядається авіаційний шлях.

Присутні обговорили різні варіанти алгоритму дій, локації під обсервацію, терміни здійснення авіарейсів до України та домовились про детальне опрацювання кожного аспекту обсервації, підписання певних документів, щоб громадяни були своєчасно поінформовані та не було непорозумінь.

"Ми визначили алгоритми взаємодії органів влади, хто саме комунікує з громадянами, перевізниками. Міністерство інфраструктури забезпечує організацію рейсів з повернення, логістичну складову", – зазначив Криклій.

Сторони домовились до 11 квітня доопрацювати механізм роботи між всіма учасниками, після чого почнеться продаж авіаквитків для громадян, які повертатимуться в Україну.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.

Фото: minregion.gov.ua