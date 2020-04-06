На обсервацію відправляють усіх, хто приїхав з окупованого Криму

Громадян, що в'їжджають на материкову частину України з території тимчасово окупованого Криму, відправляють на обсервацію до районних лікарень - відповідно до місця реєстрації або проживання.

Про це на брифінгу 6 квітня заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Громадяни з КППВ «Каланчак», «Чонгар», «Чаплинка» направляються до найближчих визначених центральних районних лікарень – Чаплинської, Новотроїцької, Каланчацької, потім транспортуються до визначених районних лікарень (відповідно до місця реєстрації або проживання), де перебуватимуть 14 днів», - сказав голова ОДА.

За його словами, відбулася нарада з керівництвом ГУ Нацполіцїі в АР Крим, і зараз відпрацьовуються механізми, як безпечно доправити громадян та убезпечити правоохорнців, які несуть службу на КПВВ.

На Херсонщині базовим місцем обсервації визначено КНП «Обласна лікарня відновного лікування». Також в районах визначено ще 13 центральних районних лікарень, де розміщуються особи, що мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу. Мешканці Херсона залишаються на обсервації у КНП «Обласна лікарня відновного лікування».

Всього станом на 6 квітня на обсервації у закладах області перебуває 21 особа.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 6 квітня посилено карантинні заходи, які діятимуть до 24 квітня. Зокрема, обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), підлягають особи, які в’їжджають з тимчасово окупованих районів у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя через контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Під час карантину на КПВВ «Каланчак» на адмінмежі з Кримом пропускають з окупованої території лише тих, хто має прописку на материку.