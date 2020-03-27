На пунктах пропуску з Кримом на час карантину припинили роботу ЦНАПи

Робота ЦНАПів на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на Херсонщині припинена на період дії карантину.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«ЦНАП на КПВВ «Чонгар», який є віддаленим робочим місцем ЦНАПу Новотроїцької селищної ради, тимчасово припинив свою роботу з 23 березня 2020 року – відповідно до протоколу засідання Новотроїцької селищної комісії з питань ТЕБ і НС «Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-2019» від 18 березня 2020 року №5», - зазначив Гусєв.

Він додав, що ЦНАП на КПВВ «Каланчак», який є віддаленим робочим місцем ЦНАПу Чаплинської ОТГ, тимчасово припинив роботу з 26 березня - відповідно до протоколу засідання Чаплинської селищної комісії з питань ТЕБ і НС від 26 березня 2020 року №11.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив перелік послуг, які надаватимуться в Центрах надання адміністративних послуг під час карантину.