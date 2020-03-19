Мінцифри закликає не відвідувати ЦНАПи без нагальної на те потреби

Міністерство цифрової трансформації України у зв'язку з поширенням коронавірусу закликає громадян утриматися від відвідування Центрів надання адміністративних послуг та інших надавачів послуг без нагальної потреби.

Про це відомство повідомляє у Telegram.

"Ми закликаємо громадян України утриматися від відвідування ЦНАП та інших надавачів послуг без нагальної потреби у період карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

Якщо є гостра потреба отримати певну адміністративну послугу, то Мінцифра рекомендує проконсультуватися із ЦНАП або іншим державним органом за телефоном або онлайн про те, чи можна отримати цю послугу дистанційно.

Загалом, як додали у відомстві, низка державних послуг доступна онлайн. Зокрема, працюють електронні кабінети платника податків, забудовника, водія, перевізника, а за допомогою електронного підпису можна підписувати документи онлайн, подавати звітність до податкової інспекції, Пенсійного фонду або до інших держорганів в електронному вигляді.

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Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 12 березня по 3 квітня 2020 року на всій території України оголошено карантин. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).