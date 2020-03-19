Мінцифри закликає не відвідувати ЦНАПи без нагальної на те потреби

Мінцифри закликає не відвідувати ЦНАПи без нагальної на те потреби

Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України у зв'язку з поширенням коронавірусу закликає громадян утриматися від відвідування Центрів надання адміністративних послуг та інших надавачів послуг без нагальної потреби.

Про це відомство повідомляє у Telegram.

"Ми закликаємо громадян України утриматися від відвідування ЦНАП та інших надавачів послуг без нагальної потреби у період карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

Якщо є гостра потреба отримати певну адміністративну послугу, то Мінцифра рекомендує проконсультуватися із ЦНАП або іншим державним органом за телефоном або онлайн про те, чи можна отримати цю послугу дистанційно.

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Загалом, як додали у відомстві, низка державних послуг доступна онлайн. Зокрема, працюють електронні кабінети платника податків, забудовника, водія, перевізника, а за допомогою електронного підпису можна підписувати документи онлайн, подавати звітність до податкової інспекції, Пенсійного фонду або до інших держорганів в електронному вигляді.

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Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 12 березня по 3 квітня 2020 року на всій території України оголошено карантин. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).

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