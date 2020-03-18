У столиці через коронавірус закриють сміттєпроводи

У Києві для запобігання поширенню коронавірусу закриють сміттєпроводи.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв у Facebook.

"Сміттєпроводи, в умовах поширення коронавірусної інфекції, повинні бути закриті. Це непотрібний рудимент, що є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного жителя багатоповерхівки", - сказав він.

Він повідомив, що згідно з рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сміттєпроводи будуть закриті.

"Гадаю, краще зробити кілька кроків і донести сміття до контейнерів, аніж ризикувати своїм здоров’ям", - додав Пантелеєв.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два - летальні.