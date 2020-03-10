Послуги ЦНАПів можуть розширити — в Раду подали законопроєкт

До ВР подали законопроєкт, який надасть можливість розширити коло послуг та створити Центри надання адмінпослуг органів місцевого самоврядування в усіх населених пунктах, де проживають понад три тисячі осіб.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"До Верховної Ради подано законопроєкт, який надасть можливість розширити коло послуг та утворити ЦНАП органів місцевого самоврядування в усіх населених пунктах, де проживають понад 3000 громадян", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що до кінця цього року хочуть створити 1407 ЦНАПів та підключити їх до системи моніторингу.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що кількість Центрів надання адміністративних послуг в Україні зросте майже вдвічі.