Послуга е-Малятко запрацювала і у Рівному

У Рівному стартувала комплексна послуга е-Малятко.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Відтепер отримати послугу е-Малятко можна у двох пологових будинках Рівного – в обласному перинатальному центрі та міському пологовому. Для цього батькам необхідно звернутися до медпрацівника та мати з собою паспорти, податкові номери платників податків (за наявності) та медичну довідку про народження дитини від пологового будинку», - йдеться у повідомленні.

При цьому, таку ж послугу можна отримати і у ЦНАПі.

Проєкт е-Малятко це – перший сервіс, який об’єднує послуги за життєвою подією. Комплексна послуга усуває потребу здійснювати до 11 візитів до установ, надавати до 37 документів та витрачати на весь процес понад 30 годин.

Реалізація комплексної послуги е-Малятко розпочалася 6 місяців тому за дорученням Президента України.

Раніше сьогодні повідомлялося про старт послуги е-Малятко в Запоріжжі, отримати яку можна, окрім ЦНАПів, у 3 пологових будинках та Обласному перинатальному центрі.