Мінцифри запустило е-Малятко у Львові

Послуга е-Малятко тепер працює і у Львові.

Про це заявила заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рябчинська, повідомляється на сторінці Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

"Львів – шосте місто, де запущена послуга е-Малятко. Наразі вже понад 500 мешканців отримали її в Україні", - сказала вона.

У відомстві додали, що тепер свідоцтво про народження містить не лише інформацію про ім’я дитини, дату народження та персональні дані батьків, але й УНЗР (унікальний номер запису в реєстрі) та РНОКПП (ідентифікаційний номер). Крім того, в Єдиний демографічний реєстр автоматично додається запис про приналежність дитини до громадянства України.

Як повідомляється, е-Малятко – це перший комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних із народженням дитини, в одну. Вперше послугу е-Малятко запущено на початку січня у Харкові. Ця комплексна послуга покликана заощадити час молодих батьків. На сьогодні послуга працює у тестовому режимі, бета-тест е-Малятко закінчиться влітку, і всі десять послуг стануть доступними, а до кінця року планується запустити її онлайн на порталі "Дія".

Фото: styler.rbc.ua