Послуга “е-Малятко” запрацювала у 14 пологових будинках Києва

До проєкту “е-Малятко” приєдналися 14 пологових будинків Києва.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на сторінці у Facebook.

“Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга "е-Малятко" — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до проєкту”, - розповів Федоров.

Він додав, що Київ став п’ятим містом, де від нового року батьки мають змогу за однією заявою безпосередньо у пологовому отримати комплекс послуг, що супроводжують народження немовляти. А до кінця місяця ще сім міст приєднаються до проєкту.

За словами Федорова, “е-Малятко” передбачає складну взаємодію між декількома державними реєстрами, що належать різним відомствам. Загалом у проєкті задіяні дев’ять відомств: Мінцифра, Мін’юст, МВС, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, ДМС, ДПС.

Проте реалізація проєкту неможлива без підтримки місцевої влади, наголосив урядовець.

На цей час “е-Малятко” перебуває у періоді бета-тестування. “Вже влітку ми закінчимо бета-тестування, і тоді “е-Малятко” міститиме 10 послуг”, - наголосив міністр.

Федоров подякував міжнародним проєктам, без підтримки яких реалізація “е-Малятка” була б неможливою: програмі EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), SURGe за підтримки уряду Канади, проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми ULEAD з Європою, EU4PAR.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого в Києві презентували запуск послуги "е-Малятко".

“Е-Малятко” – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини, в один. Вперше послуга “е-Малятко” запустилася на початку січня у Харкові, а тепер доступна також у Луцьку, Кривому Розі та Вінниці.