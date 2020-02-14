В Україні вже надійшло близько 500 заявок на користування послугами “е-Малятко”

Для користування послугами електронного сервісу “е-Малятко” вже надійшло близько 500 заявок.

Про це сказала заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук під час презентації запуску послуги е-Малятко у Київському міському пологовому будинку № 5, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Електронний сервіс уже працює. Ми отримали сьогодні вже близько 500 зареєстрованих заявок: 6 - у Вінниці , 28 - у Луцьку, 53- у Кривому Розі, 138 - у Києві і 216 - у Харкові. Ці заявки вже наразі опрацьовуються. І сьогодні однією заявкою через смартфон або через ваш комп’ютер ви можете відразу отримати близько 10 державних сервісів”, - сказала Оніщук.

Серед послуг, які пропонуються, зауважила заступниця міністра, - реєстрація народження дитини, місця її проживання, отримання ідентифікаційного коду, тощо.

“Оскільки послуга тільки починає своє впровадження, у нас продовжують працювати в Україні 424 відділи державної реєстрації актів цивільного стану, які продовжують приймати документи, в тому числі майже у 500 закладах охорони здоров’я”, - розповіла урядовець.

При цьому вона наголосила, що з введенням електронного сервісу повністю відмовлятися від паперових документів поки не збираються.

У свою чергу, заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська уточнила, що послуга надається в режимі тестування.

“Ми очікуємо, що з літа вона вже запрацює в повному режимі, і в тому числі на порталі “Дія”, - сказала вона.

За її словами, до кінця лютого послугу також запустять у Рівному, Львові, Маріуполі, Запоріжжі, Одесі.

"Ми очікуємо, що найближчим часом доєднаються до цієї послуги й інші міста України”, - сказала Рабчинська.

Вона також повідомила, що над послугою працювало загалом 10 міністерства, а команда налічує понад 130 людей.

Як повідомляв Укрінформ, на початку січня в Україні запустили е-Малятко. Першим послугу отримав Харківський міський перинатальний центр.