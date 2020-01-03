В Україні запустили е-Малятко - першим послугу отримав Харків

Міністерство цифрової трансформації України запустило у Харківському міському перинатальному центрі послугу е-Малятко.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

“Харків – перше українське місто, де новоспечені батьки можуть скористатись комплексною послугою е-Малятко. Сьогодні перші батьки отримали цю послугу без черг та зайвої бюрократії у Харківському міському перинатальному центрі”, - йдеться у повідомленні.

В Україні запустили е-Малятко / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

У відомстві уточнили, що е-Малятко надає 10 послуг для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Зараз вона доступна в тестовому режимі у Харкові.

У Міністерство цифрової трансформації України додали, що протягом січня послугу планують запустити ще в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook написав, що "працюватиме одна-єдина заява, за якою батьки зможуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті “Дія”.

Він назвав, якими послугами зможуть скористатися батьки новонароджених.

"Якими послугами можна буде скористатися:

1 — Державна реєстрація народження дитини;

2 — Реєстрації місця проживання народженої дитини;

3 — Призначення допомоги при народженні дитини;

4 — Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

5 — Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6 — Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;

7 — Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

8 — Визначення належності дитини до громадянства України;

9 — Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

10 — Призначення допомоги багатодітним сім’ям", - додав Гончарук.

Заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська під час презентації сервісу наголосила, що сервіс е-Малятко розрахований на батьків новонародженої дитини і дозволить отримати кілька електронних послуг за однією заявою та зекономити час.

"Кількість можливих візитів до органів влади знизиться з 11 до 0, а кількість документів, що вимагаються, – з 37 до 1", - наголосила урядовець.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, урядовець зазначила, що на розробку сервісу не витрачено жодної копійки з держбюджету.

"Це гроші міжнародних структур, у тому числі, SURGE, програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми ULEAD з Європою, EU4PAR та соціально відповідального бізнесу", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Мінцифри вже тестує кілька послуг онлайн: мобільний додаток “Дія”, “Електронний кабінет забудовника” та “гарячу лінію” для підприємців.