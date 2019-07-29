В Україні одноразову допомогу "пакунок маляти" отримали вже 233 тисячі родин.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Twitter.

“Восени минулого року започаткували важливу соціальну ініціативу – "пакунок маляти". Кожна мама після народження дитини отримує все необхідне на перші місяці життя: пелюшки, підгузки, одяг, присипки. За час існування програми вже близько 233 тис. родин отримали пакунок від уряду”, – написав Гройсман.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 вересня 2018 року українські сім'ї при народженні дитини отримують набір із 25 необхідних речей для немовлят — одноразову допомогу "пакунок малюка".