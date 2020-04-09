Військових, які повернулися до України з Литви, відправили на карантин

Після закінчення підготовки у військових навчальних закладах Литовської Республіки 15 військовослужбовців Сухопутних військ та 2 військовослужбовці ВМС ЗСУ повернулись до України з дотриманням всіх необхідних карантинних заходів.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Враховуючи ситуацію з проведенням карантинних заходів у країнах Європи та Україні Головним управлінням військового співробітництва і верифікації ЗСУ проведено координаційні заходи щодо повернення зазначених військовослужбовців в Україну», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, автобусним транспортом із Литовської Республіки, транзитом через територію Республіки Польща, ввечері 8 квітня українських військових було доправлено до пункту пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова-Краковець». З українського боку кордону їх зустріли представники Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, які спільно з фахівцями 28 Регіонального санітарно-епідеміологічного управління провели попередній медичний огляд.

«Під час огляду жодних ознак захворювань або підвищення температури тіла у прибулого особового складу не виявлено», - запевнили в пресслужбі.

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Разом з тим, відповідно до вимог наказу МОЗ та розпорядження державного санітарного лікаря Міноборони особи, що повертаються із закордонних відряджень та не мають ознак захворювання підлягають обов’язковій 14 денній обсервації. Тож, керівництвом ЗСУ було прийнято рішення щодо проведення обсервації зазначених військових на базі Центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», який має можливість одночасно прийняти близько 500 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.