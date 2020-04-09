Коронавірус виявили ще у двох українських військових

У військовослужбовців на Київщині й в Мелітополі підтверджено захворювання на COVID-19.

Про це повідомив пресцентр повітряного командування «Центр».

«Сьогодні, 9 квітня, у військовослужбовця військової частини Васильківського гарнізону, який був напередодні госпіталізований з пневмонією, після відповідного обстеження підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Військовослужбовець знаходиться на лікуванні в госпіталі міста Київ. Наразі стан його здоров’я задовільний», - йдеться у повідомленні.

Також захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтверджено у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя.

"З кінця березня він перебував на самоізоляції після контакту з особами, у яких було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 29 березня у нього підвищилася температура. Зроблені на початку квітня з інтервалом 4 доби швидкі тести показали негативний результат. Сьогодні надійшли результати ПЛР тестування, які підтвердили захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Наразі стан його здоров’я задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби", - додали у пресцентрі.

Військові, які мали з ними контакти відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомлялось, станом на ранок 9 квітня у Збройних силах було зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 летальний, на ізоляції — 131 особа.