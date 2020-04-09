Міжнародні військові навчання в Україні перенесли через COVID-19

У зв’язку з поширенням COVID-19 проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів ЗСУ на території України та за її межами перенесено.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

«Заходи багатонаціональної колективної підготовки на території України за участю підрозділів ЗСУ, передбачених указом Президента України від 04.02.2020 «Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України та їх участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2020 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях», із запровадженням обмежувальних заходів щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – перенесені», - йдеться у повідомленні.

Також перенесені на невизначений термін ротації національного персоналу, які виконують завдання у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

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Водночас заходи підготовки для проведення ротацій національного контингенту в Косово, Республіка Сербія та 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго залишаються без змін.

Разом із тим, за даними Генштабу, опрацьовується питання повернення в Україну 8 військовослужбовців й одного мінно-пошукового собаки ЗСУ, які виконують завдання у складі Місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 9 квітня 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.