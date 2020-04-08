Морська піхота провела танкові навчання з нічними стрільбами

На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-Морських сил Збройних сил України провели тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє сайт Міноборони.

"Заняття проходили в кілька етапів, в ході яких морські піхотинці відпрацювали водіння бойових машин, тактичне маскування, розгортання у бойовий порядок та вихід на визначені рубежі. Подолавши загородження, танковий взвод стрімко атакував противника. З ходу були знищенні вогнем протитанкові і вогневі засоби, які перешкоджали подальшому просуванню. Крім того, було відпрацьовано алгоритм дій під час евакуації танка та раненого військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання відбулись вночі, що має як негативний, так і позитивний бік. Ніч обмежує видимість, ускладнює орієнтування, збільшує час на виявлення та ураження цілей. Тому знижується ефективність вогню та збільшується витрата боєприпасів і освітлювальних засобів.

"З іншого боку, нічні умови дозволяють непомітно для противника займати, обладнувати вихідне положення для наступу і маскування та несподівано атакувати його", — розповів керівник навчань майор В’ячеслав Якубинський.

Фото: Миноборони.