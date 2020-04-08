Українська армія прийняла на озброєння бронеавтомобіль «Козак-2М1»

Броньований автомобіль «Козак-2М1», який розробила та серійно виробляє київська компанія НВО «Практика», прийнятий на озброєння Збройних сил України.

Відповідний наказ був підписаний міністром оборони України Андрієм Тараном, повідомляє DefenseExpress.

"Прийняттю на озброєння «Козак-2М1» передували успішні державні випробування бронемашини, які тривали з жовтня 2018 по грудень 2019 року. Під час цих випробувань усебічно перевіряли ходові та експлуатаційні характеристики, проводили обстріли та підриви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Козак-2М1» відповідає натівському стандарту захисту STANAG 4569 level 2 за захистом від стрілецької зброї та level 3а (вибух міни від наїзду колесом або гусеницею ред.) за протимінним захистом. Для підвищення захисту екіпажу та десанту бронеавтомобіль обладнаний протимінними сидіннями та багатошаровою підлогою.

Бронемашина має повністю несучий бронекорпус, що відрізняє її від інших аналогічних бронеавтомобілів, які зазвичай будують на базі позашляховиків чи вантажівок.

«Козак-2М1» з повною вагою 14 т оснащений 280-сильним дизельним двигуном об’ємом 5,9 л.

Головним озброєнням «Козак-2М1» є 12,7 мм великокаліберний кулемет НСВ, який встановлений у захищеній турелі. Він забезпечує прицільну стрільбу на відстань до 2 км по наземних цілях. Екіпаж бронемашини становить 8 осіб – 2 члени екіпажу та 6 бійців у десантному відділенні.

Фото: DefenseExpress.