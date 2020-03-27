Українська армія отримала чотири БТР-4Е

У рамках виконання державного оборонного замовлення Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова передало для потреб ЗСУ чергову партію бронетранспортерів.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони чергову партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року. Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та вже сьогодні відбудуть до військової частини», - йдеться в повідомленні.

ХКМБ передало військовий чотири БТР-4Е / Фото: УкрОборонПром

Як зазначається, виконання поставок відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями Президента України, Уряду, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.

“Реалізація цього контракту перебуває під особливим контролем та за активної участі керівництва Концерну. З відновленням робіт здача техніки відбувається за графіком. Більшу частину працівників підприємства переведено у режим часткової роботи до кінця карантину, водночас, виробничі підрозділи, які виготовляють БТР, виходять на роботу в повному складі і продовжують забезпечувати війська надійною бронею”, – цитує пресслужба заступника гендиректора Концерну з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Ігоря Фоменка.

Також повідомляється, що перші відвантаження бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Наразі контракт виконується у повному обсязі та згідно з графіком.Під час карантину та надзвичайної ситуації в Україні бронетранспортери складають на ХКБМ без затримок.

В пресслужбі також відзначили, що у лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.