Українські військові отримали модернізовані танки Т-80БВ

Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод» (ХБТЗ), яке входить до складу ДК «Укроборонпром», передало збройним силам України 13 одиниць модернізованої техніки.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Зокрема, військовим передали 10 танків Т-80БВ та 3 танки Т-64БВ зразка 2017 року. Всього ж на теперішній час Харківський бронетанковий завод виготовив 250 модернізованих бойових машин: 162 танки Т-64БВ зразка 2017 року та 88 танків Т-80БВ», - йдеться у повідомленні.

Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ 13 модернізованих танків / Фото: УкрОборонПром

Зазначається, що підприємство своєчасно та в межах бюджету виконало свої зобов’язання перед Міноборони: за двома державними контрактами ХБТЗ модернізували майже 100 одиниць військової техніки.

Модернізований фахівцями ХБТЗ танк Т-64БВ зразка 2017 року є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів ЗСУ та відмінно показав себе у протистояннях з протидіючими військами на Сході України.

«Під час модернізації він отримав розширені бойові можливості за рахунок тепловізійного прицілу, нового вдосконаленого динамічного захисту, нової цифрової радіостанції, сучасних нічних приладів спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, системи інформаційного сповіщення аварійної ситуації, телевізійної системи спостереження за навколишнім середовищем, а також засобів супутникової навігації», - зазначають у концерні.

Модернізований танк Т-80БВ, отримав аналогічні покращення.

Нове оснащення Т-80БВ значно посилює бойові характеристики машини. Нова система навігації дозволяє у режимі онлайн обмінюватись надійно зашифрованими даними про місцезнаходження кожної машини на всіх ланках управління від командиру взводу до керівництва всією бойовою операцією. Новий динамічний захист значно посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу «ударне ядро». При цьому встановлюється він у штатні контейнери динамічного захисту.

Прицільний комплекс навідника з інтегрованим тепловізором забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов без застосування інфрачервоних прожекторів.

Система інформаційного сповіщення аварійної ситуації сигналізує про аварійну ситуацію у системах танку ще до виходу їх з ладу, і тим самим дозволяє своєчасно вжити відповідних заходів.

Телевізійна система спостереження за навколишнім середовищем дозволяє екіпажу спостерігати за навколишнім середовищем на інтегрованому моніторі та ефективно виконувати маневри.

«Харківський бронетанковий завод продовжує вчасно та якісно виконувати державні замовлення, попри надзвичайну ситуацію в області на особливий режим роботи підприємства під час карантину. Фахівці постійно запроваджують сучасні й актуальні елементи модернізації, чим забезпечують конкурентну боєздатність Збройних сил України», – прокоментував передачу техніки директор заводу В’ячеслав Стрилець.

Із запровадженням режиму карантину в Україні завод перейшов у режим часткової роботи (простою), що дало можливість залишитися вдома понад 300 співробітникам підприємства зі збереженням 2/3 заробітної плати. Для них запроваджено дистанційний моніторинг стану здоров’я. Для підтримки безпеки підприємства та виконання критично важливих робіт в рамках виконання плану з оборонного замовлення повний робочий день працює близько 90 співробітників заводу, зазначають на підприємстві.

За даними Стрильця, з початком бойових дій на Донбасі фахівці заводу виготовили (відремонтували та модернізували) та віддали на передову біля 400 машин.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.