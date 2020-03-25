Українські військові отримали модернізовані танки Т-64

Львівський бронетанковий завод передав для потреб армії шість танків Т-64.

Про це повідомляє пресслужба Укроборнпрому.

"ДП "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав для потреб Міністерства оборони України чергову партію з 6 одиниць танків Т-64", - йдеться в повідомленні.

За інформацією директора підприємства Віктора Андрощука, ремонт та модернізація бронетехніки виконується в рамках державного контракту за 2019 рік, оскільки він є перехідним та повинен бути повністю виконаним наприкінці другого кварталу 2020 року. Відповідно до контракту підприємство відправило вже більше півсотні одиниць відремонтованої та модернізованої бронетехніки – це танки Т-64 і Т-72, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-1, а також броньовані гусеничні пожежні машини ГПМ-54.

Андрощук також повідомив, що на підприємстві самостійно шиють маски для потреб працівників, аби дотримуватись рекомендацій щодо карантинних заходів.

В Укроборонпромі зазначили, що на початку 2020 року всі підприємства бронетанкового дивізіону Концерну демонструють поступовий ріст виробництва за різними видами продукції та послуг, попри національний карантин та перехід на частковий режим роботи.

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"На фоні ситуації з коронавірусом, ми не маємо забувати про обороноздатність країни, тому критично важливо аби з підприємствами оборонпрому якнайшвидше було укладено договори і розпочалося фінансування в рамках нового ДОЗ, що уможливить безперебійне забезпечення наших Збройних сил необхідним озброєнням та військовою технікою, а підприємства – роботою", – наголосив заступник гендиректора Укроборонпрому з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Концерну Ігоря Фоменка.

Фото: Укроборонпром.