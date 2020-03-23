Завод Малишева збільшує виробництво танкових двигунів

Протягом лютого “Завод ім. В.О. Малишева” виготовив 10 танкових двигунів, що є рекордним показником.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"У лютому харківське ДП “Завод ім. В.О. Малишева”, що входить до складу Укроборонпрому, виготовило рекордну за останній період роботи кількість танкових двигунів – 10 одиниць. Це – найбільше завантаженість виробничих потужностей заводу з виготовлення двигунів за останні декілька років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вийти на такі показники на фоні загального падіння обсягів промисловості в країні вдалося завдяки правильним управлінським рішенням та зміні керівництва підприємства.

"У чіткій координації з Укроборонпромом нова команда запровадила ринкові підходи до організації виробничих процесів, контроль за кількістю та якістю продукції. У лютому ми побачили результати цих рішень – 10 нових танкових двигунів. Для порівняння, у лютому 2019 року ЗіМ випустив лише 4 таких двигуна. Наше завдання тепер – тримати темп виробництва і забезпечити безперебійне виконання контрактів для інозамовників в умовах національного карантину та зачинених кордонів", – наголосив гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

Повідомляється, що у березні підприємство планує випуск ще 10 танкових двигунів в рамках контрактних зобов’язань. На заводі запевняють, що карантин поки суттєво не впливає на виконання плану І кварталу 2020 року і відвантаження техніки замовнику відбувається без збоїв.

У пресслужбі також наголосили, що на початку нового року бронетанкова галузь почала поступово нарощувати виробництво за різними видами продукції та послуг. За перші два місяці поточного року підприємства концерну бронетанкового дивізіону збільшили виробництво у понад два рази у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.

Так, наприкінці 2019 року завдяки особистому втручанню Президента та злагодженим діям команди концерну та Міноборони був розблокований контракт на виготовлення БТР-4, завдяки чому вже на початку цього року ХКБМ у 2 рази збільшив обсяг випуску продукції.

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«Київський бронетанковий завод майже в 4 рази збільшив обсяг ремонтів та модернізації техніки (танки, БТР) за аналогічний період минулого року. У цьому році КБТЗ уже передали збройним силам 31 модернізований танк. Житомирський бронетанковий завод на початку року збільшив виробництво продукції майже в 10 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а Львівський бронетанковий – у 6 разів», - повідомляють в пресслужбі.

Разом з тим в Укроборонпромі не знають чи збережеться така динаміка виробництва, адже відсутність рішення за державним оборонним замовленням унеможливлює якісне економічне на виробниче планування у горизонті 3 місяців.

За словами Абромавичуса, питання державного оборонного замовлення для згаданих підприємств стоїть дуже гостро. «Критично важливо для забезпечення подальшої роботи цих підприємств почати отримувати фінансування за вже виконані контракти. Останні чотири місяці, поки тривало узгодження нового ДОЗ, який цього року є рекордним, усі оборонні заводи жили, фактично, за рахунок експорту, тому що закон не дозволяє розрахунки за виконані контракти без ухвалення ДОЗ. Ми очікуємо, що Міноборони незабаром розпочне укладення нових контрактів з бронетанковими підприємствами і підтримує вітчизняного виробника в таких складних умовах, як зараз", – підсумував Абромавичус.