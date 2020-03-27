В Україні - вже 218 випадків коронавірусу

В Україні зафіксовано вже 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомив на брифінгу 27 березня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіли 62 особи. Тому в цілому у нас вже 218 випадків, з них 5 летальних", - сказав Ляшко.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена в таких областях: Вінницька область — 5 випадків; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 3 випадки; Донецька область — 2 випадки; Запорізька область — 8 випадків; Закарпатська — 1 випадок; Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки; Івано-Франківська область —24 (2 летальні) випадки; м. Київ — 47 випадки; Київська область — 32 випадки; Львівська область — 3 випадки; Луганська область — 1; Одеська область — 4; Рівненська - 9; Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний); Херсонська область — 1 випадок; Чернівецька область — 47 (1 летальний); Черкаська область — 2 випадки.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.