В Україні - вже 218 випадків коронавірусу
Про це повідомив на брифінгу 27 березня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу захворіли 62 особи. Тому в цілому у нас вже 218 випадків, з них 5 летальних", - сказав Ляшко.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена в таких областях: Вінницька область — 5 випадків; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 3 випадки; Донецька область — 2 випадки; Запорізька область — 8 випадків; Закарпатська — 1 випадок; Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки; Івано-Франківська область —24 (2 летальні) випадки; м. Київ — 47 випадки; Київська область — 32 випадки; Львівська область — 3 випадки; Луганська область — 1; Одеська область — 4; Рівненська - 9; Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний); Херсонська область — 1 випадок; Чернівецька область — 47 (1 летальний); Черкаська область — 2 випадки.
Як повідомлялося, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.