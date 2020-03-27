Коронавірусом у світі заразилися понад 530 тисяч осіб, одужали - 124 тисячі

Станом на ранок 27 березня у світі коронавірусом захворіли 533015 осіб, з них 124387 одужали і 24 093 померли.

Про це повідомляє Worldmeters.

Covid-19 поширився на 199 країн світу. З опівночі були зареєстровані 1116 нових випадків і 25 смертей.

Найбільшу кількість заражених зараз зафіксовано у США - 85894 особи (+159 за сьогодні), з них 1300 загинули і 1868 одужали.

В Італії та Іспанії, котрі обігнали Китай за смертністю, зареєстровано 80589 і 57786 випадків Covid-19 відповідно. При цьому в Італії загинули 8215 осіб і одужалио 10361, в Іспанії зареєстровано 4365 загиблих і 7015 видужали.

У Китаї було виявлено 55 нових (81340 загалом) випадків коронавірусу, з них 54 - в іноземців і жодного нового випадку в Ухані. 3292 людини загинули, 74588 одужали.

У Німеччині зафіксовано 43938 випадків, зокрема 267 летальних, більше 5 тисяч одужали.

В Ірані та Франції на сьогодні зареєстровано понад 29 тисяч хворих у кожній із країн. В Ірані вилікувалися 10457 осіб і 2234 загинули, а у Франції - 4948 осіб одужали і 1696 загинули.

У Швейцарії та Великій Британії зареєстровано понад 11 тисяч випадків Covid-19, а також 131 і 135 випадків одужання відповідно.

В Ізраїлі за сьогоднішній день зафіксували 342 нових випадки (3035 усього) і 2 нових смерті (10 усього), в Південній Кореї - всього 9332 випадків Covid-19, Австралії - 3143, Таїланді - 1136 і більше 90 нових випадків, а в Мексиці - 585 і 110 нових заражень. а також 2 нових смерті (всього 8).

В Украіні зафіксовано 196 випадків, з них 5 летальних, 1 людина одужала.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG