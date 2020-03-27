ВООЗ закликає до агресивної протидії коронавірусу - інакше помруть мільйони

ВООЗ закликає до агресивної протидії коронавірусу - інакше помруть мільйони

Укрінформ
Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що без агресивних дій з боку урядів всіх країн у світі від коронавірусу можуть померти мільйони людей.

Про це ВООЗ повідомляє у Twitter.

"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі - 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. На четверті - лише 2 дні. Без агресивних дій влади у всіх країнах можуть померти мільйони людей ", - заявив керівник ВООЗ.

Як повідомлялося, у світі коронавірусом заражені 526 044 особи. 23 709 хворих померли, 122 066 одужали.

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За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні підтверджено 196 випадків зараження коронавірусом.

Фото: АА

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