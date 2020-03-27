ВООЗ закликає до агресивної протидії коронавірусу - інакше помруть мільйони

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що без агресивних дій з боку урядів всіх країн у світі від коронавірусу можуть померти мільйони людей.

Про це ВООЗ повідомляє у Twitter. "Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі - 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. На четверті - лише 2 дні. Без агресивних дій влади у всіх країнах можуть померти мільйони людей ", - заявив керівник ВООЗ. "The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.



The first 100,000 cases took 67 days.



The second 100,000 took 11 days.



The third 100,000 took just 4 days.



The fourth 100,000 just 2 days.



Without aggressive action in all countries, millions could die"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020 Як повідомлялося, у світі коронавірусом заражені 526 044 особи. 23 709 хворих померли, 122 066 одужали. Читайте також: США випередили Китай за кількістю інфікованих За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні підтверджено 196 випадків зараження коронавірусом. Фото: АА