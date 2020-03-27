ВООЗ закликає до агресивної протидії коронавірусу - інакше помруть мільйони
Про це ВООЗ повідомляє у Twitter.
"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі - 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. На четверті - лише 2 дні. Без агресивних дій влади у всіх країнах можуть померти мільйони людей ", - заявив керівник ВООЗ.
"The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020
The first 100,000 cases took 67 days.
The second 100,000 took 11 days.
The third 100,000 took just 4 days.
The fourth 100,000 just 2 days.
Without aggressive action in all countries, millions could die"-@DrTedros
Як повідомлялося, у світі коронавірусом заражені 526 044 особи. 23 709 хворих померли, 122 066 одужали.
За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні підтверджено 196 випадків зараження коронавірусом.
Фото: АА