Станом на 22.00 четверга в Україні підтвердили 196 випадків зараження коронавірусом.

Про це у Facebook інформує Центр громадського здоров’я.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків COVID-19", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом в Україні зафіксовано п'ять летальних випадків від COVID-19. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Читайте також: Доставлених в регіони тестів вистачить на 16 тисяч осіб

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 050 зразків, крім того їх досліджують обласні лабцентри.

Лабораторії вивчають не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб, наголошують у ЦГЗ.