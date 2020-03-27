США випередили Китай за кількістю інфікованих

Сполучені Штати Америки опинилися на першому місці у світі за кількістю осіб, заражених COVID-19, випередивши Китай та Італію.

Про це свідчать дані, представлені Медичним університетом ім. Джона Гопкінса.

За останньою інформацією, кількість хворих на коронавірус у США перевищила 82 тис. осіб.

У Китаї, який став першою жертвою спалаху COVID-19, зафіксовано 81 782 інфікованих осіб, в Італії, яка донедавна посідала другу сходинку - 80 589.

Ще в середу ввечері у США налічувалося 68,5 тис. хворих. Таким чином, за добу їх кількість зросла на 13,5 тисяч.

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Загалом у світі коронавірусом заражені 526 044 особи. 23 709 хворих померли, 122 066 одужали.

За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні підтверджено 196 випадків зараження коронавірусом.

Фото: АА