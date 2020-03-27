США випередили Китай за кількістю інфікованих
Коронавірус
Укрінформ
Сполучені Штати Америки опинилися на першому місці у світі за кількістю осіб, заражених COVID-19, випередивши Китай та Італію.
Про це свідчать дані, представлені Медичним університетом ім. Джона Гопкінса.
За останньою інформацією, кількість хворих на коронавірус у США перевищила 82 тис. осіб.
У Китаї, який став першою жертвою спалаху COVID-19, зафіксовано 81 782 інфікованих осіб, в Італії, яка донедавна посідала другу сходинку - 80 589.
Ще в середу ввечері у США налічувалося 68,5 тис. хворих. Таким чином, за добу їх кількість зросла на 13,5 тисяч.
Загалом у світі коронавірусом заражені 526 044 особи. 23 709 хворих померли, 122 066 одужали.
За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні підтверджено 196 випадків зараження коронавірусом.
Фото: АА