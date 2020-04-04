В Укроборонпромі - перший випадок коронавірусу

Один із працівників невеликого київського науково-дослідного підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", захворів на коронавірус, перебуває на лікуванні.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Один із працівників невеликого київського науково-дослідного підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", захворів на коронавірус. Випадок зареєстровано не на виробництві, співробітник перебував вдома, у відпустці. Наразі він проходить лікування в одній зі столичних лікарень, на жаль, у стабільно тяжкому стані», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хворий працював окремо від колективу і майже ні з ким не

контактував, оскільки з початку карантину на підприємстві щоденно

виходили на роботу не більше 40 працівників.

Уповноважені органи встановили коло робітників підприємства, які могли

контактувати з хворим, рідних та близьких – усі вони перебувають вдома на

обсервації.

На самому підприємстві проведено протиепідеміологічні заходи, приміщення, де два

тижні тому працював хворий, дезінфікували та законсервовували на 14 днів.

В "Укроборонпромі" розповіли, що хворий – літній токар, востаннє був на роботі 20

березня, відтоді перебував вдома через те, що підприємство на час

національного карантину перейшло у частковий режим роботи. Перебуваючи вдома відчув

погіршення стану, викликав швидку та був госпіталізований в інфекційне відділення

однієї зі столичних лікарень.

Керівництво концерну перебуває у постійному контакті з родиною хворого.

«Це – перший і наразі єдиний випадок захворювання працівника державного

оборонного підприємства зі складу "Укроборонпром"», - зазначається в повідомленні.

У пресслужбі також розповіли, що із запровадженням національного карантину

більша частина оборонних підприємств концерну перейшли у простій – на частковий

режим роботи, та майже на 65% зменшили кількість щоденно працюючих робітників. У

самому концерні та компаніях-спецекспортерах дистанційно працюють 80% працівників.

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Повідомляється також, що ще до запровадження національного карантину за

розпорядженням генерального директора концерну Айвараса Абромавичуса в ДК

"Укроборонпром" та на всіх підприємствах концерну утворили штаби швидкого реагування

COVID-19, які розробляють та впроваджують на підприємствах заходи з протидії

поширенню коронавірусної інфекції, забезпечують колективи засобами індивідуальної

безпеки, ведуть інформаційно-роз’яснювальну роботу та контролюють стан здоров’я

працівників.

На всіх підприємствах три тижні поспіль здійснюється щоденний моніторинг температури

тіла працівників та відвідувачів, закриті їдальні та кафетерії, обмежено доступ

сторонніх осіб, скасовано всі закордонні відрядження, введено режим фінансової

економії. Водночас здійснюються закупівлі необхідних засобів індивідуального захисту

для працівників концерну та підприємств, усі інші витрати, які не є критичними,

заморожено.

Наразі усі підприємства концерну, задіяні у виконанні державного оборонного

замовлення, продовжують виконувати контракти, виготовляти і поставляти військову

техніку для Збройних сил України та іноземних держав.

Окремі оборонні підприємства підлаштовують свої потужності під виробництво засобів

індивідуального захисту – масок та респіраторів, медичного кисню для потреб лікарень

тощо.