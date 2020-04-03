Коронавірус у ЗСУ: двоє хворих, 137 військових - на ізоляції

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 3 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 137 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 62 особи», - йдеться у повідомленні.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомлялось, вчора в одного з військовослужбовців Київського гарнізону, який з 23 березня знаходився на самоізоляції у зв’язку з контактом з хворою особою, було взято зразки для дослідження на ймовірність захворювання на COVID-19. За результатами тесту у нього було підтверджено захворювання. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Крім того, COVID-19 виявлено у військової лікарки з Хмельницького військового госпіталю.