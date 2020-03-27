У померлої жительки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів

У жительки Сумщини, яка померла два дні тому, підтвердили коронавірус, вона також інфікувала ним ще трьох своїх родичів.

Про це на своїй сторінці у Facebook, написав мер Конотопа Артем Семеніхін.

«Лабораторний аналіз показав, що померла два дні тому у Конотопі жінка була інфікована коронавірусом. За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат. Також позитивний експрес-тест на коронавірус у трьох її близьких родичів. Це коронавірус», - повідомив міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, коронавірус виявили у 76-річної жительки села Козацьке Конотопського району. Жінка, яка проживала з онуком, працівником місцевої «швидкої допомоги», потрапила до Конотопської ЦРЛ 23 березня. До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак 25 березня вона померла.

В Україні зафіксовано 196 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 людина одужала. За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

Фото: AA