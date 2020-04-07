Малюська розповів про найбільший виклик Мін'юсту під час карантину

Найбільшим викликом Міністерства юстиції під час епідемії коронавірусу є забезпечення готовності в’язниць та слідчих ізоляторів до протидії інфекції.

Таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

"Найбільший виклик для Мін'юсту під час епідемії - забезпечити готовність в'язниць та СІЗО до протидії хворобі", - наголосив він.

Малюська зауважив, що установи виконання покарань - це закриті території з великою щільністю перебування, наповнені людьми, чий стан здоров'я часто істотно гірший від громадян на волі.

"Рано чи пізно вірус у пенітенціарну систему потрапить. Скоріш за все - через працівників ДКВС, які постійно контактують з навколишнім світом та які можуть бути носіями хвороби без проявів симптомів. Пенітенціарка хронічно недофінансовувалась, і ми не можемо запевнити наперед, що все буде ідеально. Але ми зробимо усе, щоб негативні наслідки вірусу були мінімально можливими", - зазначив міністр.

Він опублікував інфографіку щодо заходів протидії коронавірусу.

В одній із них наголошується, що станом на 6 квітня 2020 року серед засуджених та осіб, узятих під варту персоналу ДКВС України та медичних працівників в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, на території яких функціонують заклади охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС, випадків COVID-19 не зареєстровано.

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В іншій інфографіці зазначається, що для забезпечення засобами індивідуального захисту персоналу ДКВС, засуджених та ув’язнених виділено 3,6 млн грн.

У Мін’юсті інформують, що поставка рукавичок, масок та комбінезонів запланована на 7 квітня, поставка дезінфікуючих засобів – на 10 квітня. При цьому зазначається, що додатково будуть розподілені 5 млн грн для потреб протидії коронавірусу.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, у світі заражено коронавірусом 1,344,859 осіб, з них 278,330 одужали, 74,635 – померли.

В Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужали.