Кабмін створив комісію для виконання рішень ЄСПЛ

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Відповідну постанову схвалено на засіданні уряду в середу, інформує пресслужба Міністерства юстиції.

"Кабінет Міністрів України прийняв постанову про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. Такий крок дозволить забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади задля своєчасного виконання рішень ЄСПЛ", - ідеться в повідомленні.

Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська під час засідання уряду, Україна займає третє місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді у Європейському суді.

За його словами, кількість заяв у таких справах проти України сягає 8 700, що становить 14,5 % від загальної кількості зареєстрованих Європейським судом справ щодо 47 держав-членів Ради Європи.

"Станом на 20 березня 2020 року Європейським судом ухвалено 1 434 рішень, якими констатовано порушення Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї. Ми маємо забезпечити виконання цих рішень ЄСПЛ. Для цього необхідно залучити різні органи державної влади, причетні до порушення, забезпечити чітку взаємодію усіх гілок влади - як законодавчої, так і виконавчої та судової, та напрацювати відповідні рішення, аби виплатити відшкодування у встановлені строки", - сказав Малюська.

Міністр юстиції підкреслив, що належне виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань позитивно вплине на імідж держави та дозволить суттєво зменшити видатки Державного бюджету на виконання рішень ЄСПЛ.