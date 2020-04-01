Україна залишається у трійці "лідерів" за кількістю справ у ЄСПЛ

Україна залишається у трійці країн з найбільшою кількістю справ, які знаходяться на розгляді у Європейському суді з прав людини.

Про це йдеться в оприлюдненій 1 квітня доповіді Комітету міністрів Ради Європи за 2019 рік, який здійснює нагляд за імплементацією 47 країнами-членами рішень ЄСПЛ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Відтак, серед п'яти країн із найбільшою кількістю так званих лідируючих справ (які відображають нові найважливіші системні проблеми) є такі: Російська Федерація (219 справ), Туреччина (155), Україна (119), Болгарія (79) та Італія (56).

За кількістю справ, які відображають порушення прав людини, що вже розглядалися раніше, перша п’ятірка така: РФ (1 444), Туреччина (534), Україна (472), Угорщина (218), Румунія (208).

Загалом, за актуальною статистикою, станом на кінець 2019 року ЄСПЛ розглядав 1 245 лідируючих та 3 986 повторюваних справ.

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У рейтингу присуджених Судом компенсацій позивачам, які повинна виплатити держава, першою є Росія (28 547 005 євро). Далі розмістилися Італія (16 964 113 євро), Угорщина (5 391 826 євро), Португалія (4 690 494 євро) та Румунія (4 395 996 євро).

Державу Україна Суд у 2019 році зобов'язав виплати компенсацій заявникам на суму 1 675 140 євро (у 2018 було 794 586 євро).

У доповіді також відзначається зростання ролі громадянського суспільства у процесі виконання державами рішень Суду.