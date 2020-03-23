У Мін'юсті заявили про сплеск рейдерства під час карантину

За останній тиждень в Україні зафіксовано стільки ж випадків рейдерства, як і за 4 місяці минулого року.

Про це міністр юстиції Денис Малюска повідомив у Facebook.

«Маємо перший сплеск корпоративного мародерства (воно ж рейдерство під час карантину). Окремі таланти чомусь вирішили, що на час карантину Офіс протидії рейдерству не зможе ефективно захищати власність. Розпочались відверті і примітивні атаки, окремі зміни вносились до реєстрів навіть без підвантаження будь-яких документів. За останній тиждень такого нахабства сталося майже стільки ж, скільки за 4 місяці минулого року», - заявив Малюська.

За його словами, особливо "відзначився" реєстратор Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області Мустафаєв Фаріт Анварович, від імені якого внесено у реєстри чималий масив хибної інформації.

«Окремі постраждалі (наприклад ТОВ «Юридична інвестиційна компанія «Форум» та ТОВ «КПД-С») уже встигли подати скарги, які ми задовольнили, і власність повернули. Доступ пана Мустафаєва до реєстрів заблоковано. Сьогодні-завтра усі наші рішення викладемо онлайн», - поінформував міністр юстиції.

Він також нагадав, що скаргу до Офісу протидії рейдерству можна подавати онлайн за допомогою сервісу iGov.

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.