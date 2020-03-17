Працівників Мін’юсту підозрюють у заволодінні автомобілів зі штрафмайданчиків

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив про викриття працівників Міністерства юстиції України, які підозрюються у системному заволодінні автомобілів, що потрапили на штрафмайданчики у зв'язку з арештами чи обтяженнями.

Про це він поінформував у Facebook.

«Як і обіцяв, історії з затриманнями працівників Мін'юсту продовжуються (і навіть ця ще далеко не остання). Весна ж - пора саджати. На цей раз відзначилися працівники державної виконавчої служби (Дніпровський район м.Києва), які [нібито/можливо/імовірно] спільно з працівниками сервісних центрів МВС обирали собі автомобілі на штрафмайданчиках до вподоби, [нібито/можливо/імовірно] підробляли судові рішення та документи виконавчих проваджень, [нібито/можливо/імовірно] оформляли автомобілі на підставних осіб та реалізовували або користувались ними», - зазначив Малюська.

Він уточнив, що йдеться про групу осіб, а саме - кілька десятків, яка підозрюється у системному заволодінні автомобілів громадян, які потрапили на штрафмайданчики у зв'язку з арештами чи обтяженнями.

Орієнтовна кількість автомобілів - кілька сотень, зазначив міністр.

«Злочинну діяльність припинено. Тривають слідчі дії. Подяка йде працівникам Національної поліції України, Офісу Генпрокурора, Управлінню внутрішньої безпеки Мін'юсту та керівництву ДВС, яке звернуло увагу правоохоронців на таке неподобство. Далі буде… », - написав Малюська.