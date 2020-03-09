Малюська відвідав СІЗО та "бунтівну" колонію №25 у Харкові

Міністр юстиції Денис Малюська відвідав у Харкові з інспекційною перевіркою місцеве СІЗО та Олексіївську виправну колонію №25.

Про це він повідомив у Facebook.

"Свята закінчилися, і сьогодні з інспекційною перевіркою без попередження завітав до Харкова - об’єктами уваги стали місцеве СІЗО та установа №25", - написав міністр.

За його словами, у СІЗО "стандартно біднувато, але без провалів". Він скуштував місцеву їжу і дійшов висновку, що її "можна їсти".

Малюська завітав до Харкова - об’єктами уваги стали місцеве СІЗО та установа №25/ Фото: ФБ Малюськи

"З місцевих цікавинок - розплідник собак (в основному вівчарки). Окремі вміють на ходу заскочити у вікно авто з поганими наслідками для водія", - розповів керівник Мін'юсту.

Водночас, побачене в установі №25, яку міністр назвав "флагманом «червоних» тюрем" («червона» колонія - зразкова установа, де адміністрація не допускає жодних порушень порядку), вразило його настільки, що, за його словами, "треба кілька годин відходити".

"Усі вражаючі уяву фото та відео - саме звідти. «Камери», яким позаздрять санаторії; зимовий сад з штучною водоймою з рибками та черепашками; свині, яким під час «години сну» вмикають класичну музику, дисциплінарний ізолятор як казковий будиночок і багато чого іншого. Дохід виробничих потужностей при установі - близько 15 млн гривень на рік", - описує ситуацію міністр.

За його словами, ця установа - ласий шматок для багатьох, тож її періодично "лихоманить".

"Останні звинувачення (і схоже, що не безпідставні) - у тортурах щодо ув‘язнених. Усі ключові фігуранти звільнені, триває кримінальне провадження. З потерпілими поспілкувався. Справа на контролі Мін‘юсту", - заявив Малюська.

Він також зазначив, що персонал тюрем і СІЗО вже налаштувався до його несподіваних візитів.

"У принципі усюди уже готові до перевірки і знають, як себе поводити і чого очікувати. Як на мене - це непогано. Моя головна мета - не карати, а забезпечити якісне виконання стстемою своїх функцій. Якщо для цього треба тримати їх у тонусі своїми візитами, - так і робитиму", - наголосив міністр юстиції.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня керівництво Олексіївської виправної колонії № 25 повідомило у Мережі про спробу окремих в’язнів дестабілізувати оперативну обстановку "за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій". Щодо 22 засуджених було застосовано фізичну силу і спецзасоби. У колонії було тимчасово введено особливі умови режиму утримання.

13 січня Офіс Генерального прокурора зареєстрував низку кримінальних проваджень за фактами катування у Олексіївській виправній колонії, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства або погрозою застосування насильства, порушення законодавства про працю. Підставою для проваджень стала заява представників Харківської правозахисної групи.

20 лютого Мін’юст підтвердив порушення прав ув’язнених, що зафіксувано представниками уповноваженого ВР з прав людини під час моніторингових візитів до колонії.