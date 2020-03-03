Начальник "бунтівної" колонії у Харкові звільнився

Начальник Олексіївської виправної колонії №25, де 8 січня відбувся конфлікт між персоналом установи та групою засуджених, звільнився з посади.

Цей факт кореспонденту Укрінфому підтвердила керівник пресслужби Північно-східного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань Ольга Кузнецова.

"Дійсно, начальник Олексіївської виправної колонії Едуард Риженко звільнився з посади. Новий начальник ще не призначений: питання вирішується на рівні Міністерства юстиції України", - зазначила Кузнецова.

За її словами, наразі ситуація у колонії №25 залишається стабільною та керованою адміністрацією установи.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня керівництво Олексіївської виправної колонії № 25 повідомило у мережі про спробу окремих в’язнів дестабілізувати оперативну обстановку "за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій". Щодо 22 засуджених було застосовано фізичну силу і спецзасоби. У колонії було тимчасово введено особливі умови режиму утримання.

13 січня Офіс Генерального прокурора зареєстрував низку кримінальних проваджень за фактами катування у Олексіївській виправній колонії, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства або погрозою застосування насильства, порушення законодавства про працю. Підставою для проваджень стала заява представників Харківської правозахисної групи.

20 лютого Мін’юст України у заяві на офіційному сайті підтвердив порушення прав ув’язнених, що зафіксувано представниками Уповноваженого ВРУ з прав людини під час моніторингових візитів до колонії.

Досудове розслідування проводить Територіальне управління ДБР у Полтаві. Хід розслідування - на контролі Офісу Генерального прокурора.